Что такое универсальное пособие на ребенка: кто и когда его сможет оформить

Кому положено универсальное пособие, рассказали в Минтруде.

С 1 января 2023 года в России вводится универсальное пособие для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет и для беременных женщин, которые встали на учет в медицинскую организацию в ранние сроки. При подачи заявки будет производится оценка нуждаемости.

Размер универсального пособия – 50%, 70% или 100% от прожиточного минимума, установленного в регионе. Как отметили в пресс-службе ведомства, в среднем по России выплаты будут составлять семь тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей. Размер также будет зависеть от нуждаемости семьи.

Заявление на оформление универсального пособия можно будет подать с самого начала января 2023-го. Всех детей, не достигших 18-летнего возраста, можно будет перечислить в одном заявлении. То есть выплата оформляется на каждого ребенка лишь одним заявлением.

Универсальное пособие объединяет выплату для беременных женщин, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до полутора лет и выплату на первого и третьего детей. "Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России", – сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.