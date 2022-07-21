Выручка заведений общепита в Москве превысила 46 млрд рублей

В июне 2022 года выручка столичных ресторанов и кафе увеличилась на 64,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Заведения общепита заработали 46,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

