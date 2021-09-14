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Экономика

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд

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Появились актуальные данные об экспортной стоимости российской пшеницы. По информации экспертов, цена превысила отметку в 300 долларов за тонну.

Такая сумма является рекордной за годы, передает телеканал "360". Специалисты объяснили, что уровень стоимости поддерживают опасения, связанные с низким урожаем.

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Автор: 14 сентября 2021, 08:43 Источник: Аналитическая компания "Совэкон" ✓ Надежный источник

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