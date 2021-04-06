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Экономика
Модернизация инфраструктуры: как хризотиловая промышленность поможет грядущим стройкам

Модернизация инфраструктуры: как хризотиловая промышленность поможет грядущим стройкам

В России грядет масштабное обновление инфраструктуры. На реализацию комплексной программы по обновлению и строительству инженерных, транспортных, общегородских и коммунальных систем предусмотрено выделение порядка 280 млрд рублей до 2024 года.
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Помимо этого предусмотрена программа введения «инфраструктурных бюджетных кредитов» по ставке до 3% на 15 и более лет. На совещании с Президентом Российской Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин презентовал ряд предложений по стимулированию проведения комплексной модернизации: на данный момент подготовлена программа финансирования инфраструктурных проектов с помощью специальных облигаций, также рассматривается привлечение части средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе и расширение программы Фонда ЖКХ.

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Индия и хризотил: безопасное сотрудничество

Общий объем планируемых к привлечению средств позволит провести масштабные работы, в перспективе позволяющие качественно повысить уровень жизни населения, эффективность работы предприятий и доступность городской среды. В ходе реализации данной программы как никогда важно обратить внимание на все аспекты использования выделенных средств, в том числе и применяемые при строительстве материалы. Они должны отвечать необходимым требованиям: безопасность, надежность, долговечность, высокая скорость монтажа, доступность и, конечно же, экономичность. В России этому списку соответствует продукция хризотиловой промышленности, являющейся мировым лидером на протяжении почти двух десятков лет.

В нашей стране производятся хризотилцементные шифер, фасадные панели, сайдинг, трубы; из хризотилового волокна изготавливают огнеупорный картон, плоские облицовочные панели, термоизолирующие материалы, добавки для укрепления дорожного полотна и многое другое. Все эти продукты отличаются высоким классом безопасности – они имеют класс «НГ» (негорючий), т.е. не горят при любых условиях.

Хризотиловое волокно теряет свои прочностные свойства при нагреве до 1500°С, что превышает температуру плавления многих марок стали (и горения ракетного топлива). Более того, оно на разрыв прочнее стали (выдерживает усилие до 300 МПа), устойчиво к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям, обладает низкой теплопроводностью и не проводит электричество. Его используют как в высокотехнологичных устройствах (на атомных ледоколах, в ракетостроении и военной промышленности), так и в продуктах массового потребления.

Кадр youtube.com

На сегодняшний момент хризотилцементный шифер активно применяется в программах капитального ремонта в Нижегородской, Тамбовской, Оренбургской, Свердловской областях, в Якутии и на Дальнем Востоке, кровли из него укрывают от суровой погоды жителей Заполярья и регионов с резко-континентальным климатом. Более того, хризотиловый шифер часто используют при устранении ЧС, повлекших за собой разрушения зданий. Сотрудники экстренных служб высоко ценят его за огнеупорные свойства, надежность и простоту в монтаже. Современные предприятия выпускают шифер не только в привычном, сером виде, но и в окрашенном, что существенно повышает его эстетические качества, а также продляет и так не маленький срок службы.

То же можно сказать и о фасадных панелях – вентилируемый фасад из хризотилцементных панелей служит десятилетиями, сохраняя яркий, нарядный внешний вид зданий. На данный момент его активно применяют при строительстве жилых домов, офисных зданий, больниц и многого другого. Хризотиловые трубы, помимо своих прочностных характеристик, не требуют сварки при монтаже и ремонте, что опять же повышает скорость их установки.

В России хризотиловая продукция уже использовалась при реализации сложных инфраструктурных проектов. Так, новая трасса «Нева» была построена с применением армирующей добавки на основе хризотилового волокна. Для программ реновации, строительства новых объектов и ремонтов старых хризотилцементные строительные материалы представляют собой одно из наиболее эффективных решений – они не только обладают высокими эксплуатационными качествами, но и доступны по сравнению с функциональными аналогами. При реализации масштабных проектов как никогда важно рациональное расходование средств, позволяющее провести все запланированные работы в полном объеме. Более того, инфраструктура должна служить десятилетиями, а по долговечности у хризотиловой продукции почти нет конкурентов.

Фото: commons.wikimedia.org/ Abrudenko / CC BY-SA 4.0

В докладе Высшей школы экономики, опубликованном в 2012 году, отмечается: «Проведенные расчеты свидетельствуют, что если долю асбестоцементных шифера и труб в имеющемся объеме производства аналогичной по назначению продукции довести хотя бы до 10%, только прямая экономия на закупках составит 3,7 млрд руб. по шиферу и 2,7 млрд руб. по трубам в год». Спустя почти десять лет можно констатировать факт – применение хризотилцементной продукции действительно помогает рационально использовать финансы, существенно экономя без потери в качестве.

Если добавить к этому лидирующие позиции отечественной индустрии, т.е. развитую, модернизирующуюся промышленность, ежегодно выпускающую новые материалы на основе хризотилового волокна, улучшающую свою продукцию, то для масштабной стройки по всей стране найти более подходящие материалы представляется большим трудом. При учете санкций и все более возрастающих трудностей с применением импортных строительных материалов, в том числе их растущей стоимости, использование российской продукции – наиболее рациональное решение для масштабных проектов. Единственным препятствием на этом пути может стать только прискорбное предубеждение «зарубежное = лучшее» – не до конца изжитое в нашей стране. Даже в ситуации объективной выгоды от применения хризотиловой продукции. Впрочем, реальность обычно побеждает предрассудки, так что и в ходе реализации программы инфраструктурного строительства неизбежен поворот к отечественным, проверенным практикой и временем, решениям.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 12:31

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