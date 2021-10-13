Динамика цен на нефть: представлено три основных сценария

Международное энергетическое агентство представило свой доклад по развитию цен на нефть в ближайшие пару десятков лет.



Согласно ожиданиям экспертов, к 2030-ому году стоимость продукта может снизиться до 36 долларов за баррель, а еще через 20 лет – к 2050-ому году эта цифра и вовсе может сократиться до 24 долларов за баррель. Сокращение цен на нефть связано с глобальной политикой по отказу от добычи углеводородов в пользу экологически чистых источников энергии. Впрочем, это лишь один из трех возможных сценариев, который реален в том случае, если страны будут по-настоящему стремиться к нулевым выбросам в атмосферу.

Как сообщил Life, есть и две других схемы развития мировой энергетики, которые существенно противоречат первой. По второму сценарию, к 2030-ому году баррель нефти будет стоить около 67 долларов, а к середине века на три доллара меньше. При этом будут достигнуты все поставленные цели по декарбонизации.

Третий сценарий экспертов из МЭА допускает, что к 2050-ому году цена нефти поднимется до диапазона 60-90 долларов за баррель. Такая динамика выглядит реалистичной в том случае, если государства продолжат придерживаться консервативных стратегий. В свете вышеизложенного понятно, что все три схемы различаются масштабами климатических реформ в мире.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что темпы роста цен на нефть ускорились на 2%.