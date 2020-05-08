На Московской бирже приостановили торги

Днем 8 мая Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Причины уточняются. На официальном сайте указано, что торги возобновятся в 12:50.
Напомним, последний сбой в работе Московской биржи произошел 13 сентября 2019 года. Тогда часть участников не смогла подключиться к торгам из-за технических проблем.
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