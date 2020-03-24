С апреля платить налоги в России придется по-новому

Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Вторник
24 марта
Лента новостей
09:48
"Будут ломать дверь": любовницу выгоняют из дома после смерти певца Яковлева
09:35
Вслед за гречкой и туалетной бумагой россияне бросились скупать презервативы
09:12
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
08:43
Степаненко решилась на отчаянный шаг после рождения ребенка у Петросяна
08:34
Президент США Дональд Трамп рассказал о коронавирусе у своей жены
06:10
Бородина заметно сдала без помощи хирургов и уколов красоты
04:16
Дочь Галкина покорила россиян модным дефиле
02:08
Звезде "Уральских пельменей" отказались платить из-за коронавируса
00:24
Коронасутра: Чехова показала лучшие позы для секса при пандемии
00:13
Гороскоп на сегодня, 24 марта
22:31
Все еще на начальном этапе: вакцина от коронавируса прошла первую фазу разработки
21:57
В Черногории задержали распространявшую ложные сообщения о коронавирусе россиянку
21:46
В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона рублей
21:41
"Волноваться не нужно": врач обнадежил паникующих из-за коронавируса россиян
21:40
"Мне нужно думать только о себе!": Самойлова высказалась после скандала с мужем
21:18
Мишустин освободил главу Роскомнадзора от должности
21:15
Отрицавший пандемию журналист умер от коронавируса
21:08
Стало известно о больших переменах в жизни Джигурды
20:56
"Отрастившего" усы Галкина сравнили с Ургантом
20:21
Жена Петросяна сделала неожиданное признание после известия о пополнении
20:14
Дочь Толкалиной высказалась о "голых" снимках матери
20:02
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:45
В Петербурге женщина попала под колеса автомобиля
19:16
"Неавторитетно": поведение организаторов "Евровидения" назвали странным
19:08
Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе
18:39
Шутки про коронавирус: подборка лучших мемов о COVID-19
18:28
Неизвестные сообщили о "минировании" летевшего из Москвы самолета
18:10
В Москве задержали в одних трусах бывшего бойфренда Бузовой
17:57
"Чувствуется притяжение": Майами заподозрили в романе с бывшей Гуфа
17:56
Пять упражнений для поддержания фигуры на карантине
17:50
Меркель сдала тест на коронавирус
17:38
74-летний Евгений Петросян о рождении второго ребенка
17:25
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций
17:02
"Всегда со мной рядом": дочь Заворотнюк рассекретила близкого человека
16:53
Медикам пришлось откачивать вдову Крючкова
16:42
Связали охранника скотчем: в Петербурге произошло дерзкое ограбление
16:36
"Муж и жена": Бузова заинтриговала новым статусом и кольцом с огромным бриллиантом
16:22
Как провести карантин и не развестись
16:17
Брыльска сделала заявление по поводу своего диагноза
16:17
Народный артист России скончался в возрасте 87 лет
16:06
Вскрылась неожиданная связь между курением и заражением коронавирусом
16:05
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
15:59
"Прямо ожила!": Лорак сразила стройной фигурой
15:52
На Сахалине задержали планировавших нападение на учебное заведение студентов
15:26
"Лучше выпей водки": дочь Виторгана шокировала методами воспитания знаменитого родителя
15:23
Куриленко поделилась способом излечения от коронавируса
15:16
У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
15:10
Находившаяся на карантине россиянка умерла от утечки газа
14:59
Как успокоить женщину в стрессе
14:44
Заработала на гречку и бумагу: Наталия Гулькина дала тайный концерт во время бушующей в Москве эпидемии коронавируса
14:34
"Это было в порыве безумия": расчленивший студентку профессор дал интервью Малахову
14:23
"Метровую свечку поставлю": Цымбалюк-Романовская молится за подверженного коронавирусу Джигарханяна
14:15
"Невероятная беда": Маковецкий об ужасных последствиях коронавируса
14:14
"Миша портит все": Валуев высказался о вернувшемся Галустяне
14:11
"Жуткая графомания": Галкин уличил Рудковскую в незнании Пушкина
14:09
Отец сообщил о препятствиях свадьбе Виторгана и Нинидзе
14:09
На берегу Енисея нашли пакет с мертвым ребенком
14:04
Lexus RX 350: прекрасен в любую погоду
13:59
"Трупы": глава Минздрава "похоронил" пенсионеров из-за коронавируса
13:43
"Выпускают кишки и не падают в обморок": актер из "Содержанок" Мишуков о настоящих мужчинах
13:31
"Будет печально": Дробыш рассказал о тяжелом ударе из-за коронавируса
13:25
"Я жалею": Милявская призналась в наркозависимости
13:21
В Подмосковье задержали мужчину с мешком наркотиков
13:13
Школьникам Подмосковья поставят "отлично" по ряду предметов из-за коронавируса
13:05
"Мне страшно": Высоцкая откровенно о самых близких людях
13:02
Гороскоп на сегодня, 23 марта
13:01
"Они не выживут": Алена Свиридова о пострадавших от коронавируса
12:57
"Я мужиков люблю!": Бабкина не оценила чувств 69-летней вдовы Кобзона
12:54
"Это было ужасно": Селезнева облила помоями партнера по фильму "Операция "Ы"
12:51
"Моя попа! Я сейчас умру": Кардашьян еле втиснула огромные формы в узкий костюм
12:44
Прилетел с метеоритом: объявлено о внеземном происхождении коронавируса
12:43
"Валюшка – нос картошкой": звезда "СашаТаня" Рубцова рассказала о жестокости молодых людей
12:41
ГИБДД введет новый штраф для водителей
12:32
У звезды "Иронии судьбы" Барбары Брыльской обнаружили рак
12:31
Все школы в России закрыли из-за коронавируса
12:08
"Со злостью снимаю сарафан": Селезнева разделась перед Гайдаем ради роли в "Операции "Ы"
12:07
В одной – сын, а в другой – жена: Миронов оказался в двух параллельных реальностях
12:05
"Вот оно, счастье": Пугачева засмотрелась на мальчика Пьехи
12:03
Столицу Белоруссии окропили святой водой с вертолета для защиты от коронавируса
11:46
Ольга Орлова взбесила народ "голым" фото
11:46
Премьер-министр Японии сделал заявление об отмене Олимпийских игр в Токио
11:35
"Унизительно!": Сухоруков возмущен массовым безумием с коронавирусом
11:34
"Что за цирк?": Бородина высмеяла свадьбу Венцеслава из "Дома-2"
11:27
Популярная актриса Топольницкая шокировала огромным животом
11:23
Будут новые государства: коронавирус назвали причиной распада Украины
11:11
"Такая история": Соловьева высмеяли на публике (видео)
11:00
Грозит срыв: у Волочковой проблемы со свадьбой
10:47
Минкультуры призвало закрыть все кинотеатры в России
10:45
Как 73-летней пенсионерке удалось похудеть на 30 килограммов
10:42
Березин поклялся на могиле матери победить смертельный коронавирус
10:42
"Чуть не сдохла": Троянова оказалась на дне из-за алкоголизма
10:27
"Это наказание": знаменитая провидица указала сроки расправы с коронавирусом
10:22
Синоптик объявил о приходе весны в Москву
10:20
В России выявлено еще несколько десятков больных коронавирусом
10:16
Известный кинопродюсер заразился коронавирусом в тюрьме
09:51
Знаменитая актриса на всю страну объявила об обмане Валерии
09:33
"Сталин таких расстреливал": наживающаяся на коронавирусе Решетова получила оплеуху
09:27
Врач назвал лучшие продукты для повышения настроения
09:14
Москвич задолжал по алиментам более 6 миллионов рублей
09:10
"Не стесняйся аппетитных форм, детка": Кравец растаяла от женственности дочери Началовой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стонет и тяжело дышит: появился провокационный ролик с участием певицы Лолиты
Садальский высказался по поводу предавшей родину Канделаки
"Муж и жена": Бузова заинтриговала новым статусом и кольцом с огромным бриллиантом
Сафронов одобрил желание сына располнеть до 250 килограммов
Ольга Бузова обратилась в больницу для проверки на рак
Успенская указала на грязную ложь в словах осрамившей ее дочери
Экономика

С апреля платить налоги в России придется по-новому

Фото: Агентство городских новостей «Москва»
1 апреля 2020 года в силу вступает целый ряд важных поправок в налоговое законодательство. О том, к каким изменениям стоит готовиться, читайте на страницах "Дни.ру".
прочитано 278 раз

Небольшое послабление в налоговом законодательстве с 1 апреля ощутят на себе малые предприниматели. Федеральная налоговая служба откажется от политики оперативного взыскания мелких долгов. "У бизнеса будет больше времени, чтобы оплатить небольшие задолженности", – цитирует Life адвоката и управляющего партнера юридической фирмы Tax Compliance Михаила Бегунова.

ПО ТЕМЕ

Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить

Сделано заявление об изменении налогов правительством Мишустина

При этом, согласно новым правилам, требование об уплате должно быть направлено налогоплательщику не позднее, чем через три месяца после даты выявления недоимки. Уведомления об уплате, если ее размер составит от 500 до трех тысяч рублей, налоговые органы будут отправлять в течение года.

Заблокировать счет из-за долгов станет возможно только в том случае, если их размер превысит три тысячи рублей. Эксперт подчеркнул, что это позитивное изменение, касающееся мелкого бизнеса.

А вот крупным должникам жизнь, наоборот, усложнят. В случае взыскания недоимки на сумму, превышающую один миллион рублей, у Федеральной налоговой службы появятся дополнительные возможности. С разрешения проштрафившейся компании налоговики смогут осматривать ее территории, помещения и имущество. Кроме того, у них появится право истребовать документы вне рамок проверки.

Еще одно изменение в процессе уплаты налогов касается усовершенствования системы оповещения. Если у налоговой службы появится информация, что у налогоплательщика есть недоимка и задолженность, она сможет оповестить об этом человека при помощи СМС-сообщения, электронного письма и других не противоречащих законодательству способах. Делать так налоговики будут вправе не чаще раза в квартал и только при условии, что человек дал согласие на это в письменном виде.

Автор: 24 марта 2020, 10:04

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций
"Зеленая власть должна уйти": украинские националисты объявили начало свержения Зеленского
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Володин рассказал о новом режиме работы Госдумы

Шоу-бизнес

"Будут ломать дверь": любовницу выгоняют из дома после смерти певца Яковлева
"Загадила весь подъезд": Пригожин забеспокоился о здоровье матери
"Не могу успокоиться": Варвара спешно покинула Москву из-за страшного коронавируса
Степаненко решилась на отчаянный шаг после рождения ребенка у Петросяна

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок

В семье артиста пополнение
Шоу-бизнес

Жена Петросяна сделала неожиданное признание после известия о пополнении

Новость стала неожиданностью для многих
Шоу-бизнес

Стало известно о больших переменах в жизни Джигурды

Артист скоро вновь станет отцом
Шоу-бизнес

Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения

Организм артистки не выдержал напряжения

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 марта
Гороскоп на сегодня, 23 марта
Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года
Гороскоп на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
"Я идиот": Ягудин поделился шокирующими откровениями
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+