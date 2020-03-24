С апреля платить налоги в России придется по-новому

Небольшое послабление в налоговом законодательстве с 1 апреля ощутят на себе малые предприниматели. Федеральная налоговая служба откажется от политики оперативного взыскания мелких долгов. "У бизнеса будет больше времени, чтобы оплатить небольшие задолженности", – цитирует Life адвоката и управляющего партнера юридической фирмы Tax Compliance Михаила Бегунова.
При этом, согласно новым правилам, требование об уплате должно быть направлено налогоплательщику не позднее, чем через три месяца после даты выявления недоимки. Уведомления об уплате, если ее размер составит от 500 до трех тысяч рублей, налоговые органы будут отправлять в течение года.
Заблокировать счет из-за долгов станет возможно только в том случае, если их размер превысит три тысячи рублей. Эксперт подчеркнул, что это позитивное изменение, касающееся мелкого бизнеса.
А вот крупным должникам жизнь, наоборот, усложнят. В случае взыскания недоимки на сумму, превышающую один миллион рублей, у Федеральной налоговой службы появятся дополнительные возможности. С разрешения проштрафившейся компании налоговики смогут осматривать ее территории, помещения и имущество. Кроме того, у них появится право истребовать документы вне рамок проверки.
Еще одно изменение в процессе уплаты налогов касается усовершенствования системы оповещения. Если у налоговой службы появится информация, что у налогоплательщика есть недоимка и задолженность, она сможет оповестить об этом человека при помощи СМС-сообщения, электронного письма и других не противоречащих законодательству способах. Делать так налоговики будут вправе не чаще раза в квартал и только при условии, что человек дал согласие на это в письменном виде.
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