Официальный курс евро значительно вырос

Курс евро на среду, 11 марта 2020 года, составляет 81,86 рубля. Это на 6,02 рубля больше показателя, установленного в конце прошлой недели.
Обновленные данные опубликовала пресс-служба Центрального банка России. Стоит отметить, что курс доллара вырос до 72,77 рубля, прибавив 4,23 рубля.
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