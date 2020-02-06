Опасайтесь бесплатного Wi-Fi: раскрыт новый способ мошенничества с картами

С распространением технологий появляются новые способы мошенничества. На этот раз эксперты предупредили об опасности общественного Wi-Fi: злоумышленники могут получить доступ к смартфону и похитить деньги с банковских карт.



Жители крупных городов часто пользуются Wi-Fi в общественных местах. Особенно актуально это для москвичей: жители столицы ежедневно подсоединяются к Сети в метро, барах, кафе и других заведениях.



Эксперты призывают россиян быть осторожнее: можно подключиться к интернету в торговом центре и не заметить, как попался в ловушку хакера. Злоумышленник может подселить в гаджет вирус, предупреждают эксперты. В наше время граждане активно пользуются банковскими сервисами через мобильные приложения – похитить деньги с привязанной к гаджету банковской карты не составит труда.

Специалист по кибербезопасности Андрей Брызгин не рекомендовал пользоваться общественным Wi-Fi. Если без этого все же не обойтись, то лучше иметь собственный VPN, отметил эксперт. "Если у вас такого нет, то вы должны понимать, что принимаете на себя какие-то риски в этот момент", – цитирует Брызгина "Царьград".

Эксперты призывают не класть все яйца в одну корзину и хранить средства на разных картах. К примеру, держать на карте, с которой обычно производите расчет за товары и услуги, необходимую сумму денег – пять, десять, 15 тысяч рублей, а остальные средства хранить в более надежном месте. Тогда рисков будет меньше, отметил адвокат Алишер Захидов.

Специалисты по безопасности также рекомендовали россиянам не выкидывать в урны кассовые чеки от продуктовых магазинов, ведь на них содержатся персональные данные – имя и фамилия покупателя, последние цифры номера его карты. Мошенники могут вычислить владельца и украсть его средства.