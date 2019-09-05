Россияне боятся тратить деньги на еду

Снижение зарплат и общая экономическая обстановка в стране заставляют затянуть поясок потуже. Россияне стали страшиться тратить деньги на еду.



Доклад "Комментарии о государстве и бизнесе" с такими неутешительными выводами выпустил НИУ ВШЭ. В нем сообщается, что удельный вес расходов на питание в общих потребительских тратах россиян составил в 2018 году почти 40%.

Кроме того, наши сограждане стали потреблять больше мяса, но меньше рыбы. В рационе появилось больше фруктов и овощей.

Как сообщает телеканал "360", расходы на питание россиян в течение 2018 года снизились по сравнению с данными 2017 года. Еще больше они "упали" по сравнению с показателями 2013 года. Что интересно, покупать жители России стали больше, а реальные расходы снизились.

Тем не менее, по официальной статистике, в 2018 году россияне купили на 2,1% продуктов питания меньше, чем в 2017 году. При этом питаться народ не стал хуже – общая энергетическая ценность съеденного осталась неизменной.

Таким образом, были получены все необходимые вещества, только из более дешевых продуктов. Кроме того, в докладе отметили, что подобный спад говорит лишь о том, что россияне научились оптимизировать свои траты и умело стали пользоваться скидками и акциями.

Ранее URA.ru сообщало, что из-за бедности наши соотечественники все чаще совершают покупки в супермаркетах в кредит. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин поделился мнение в интервью журналистам.

