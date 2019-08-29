Названы шокирующие объемы теневой экономики России

Российский теневой сектор экономики в 2017 году поглотил 11,7 триллиона рублей – почти 13% ВВП. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Росстата.
По данным аналитиков, чаще всего в тень уходят предприниматели из сферы сельского хозяйства, строительства, недвижимости и торговли. Работников теневой сектор привлекает высокими зарплатами, а бизнесменов – низкими налогами.
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