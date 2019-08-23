Названы регионы с самыми богатыми чиновниками

На Ямале зарплаты чиновников признаны самыми высокими в России – они достигают 130 тысяч рублей. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на данные Росстата.
Чуть ниже заработки госслужащих в других регионах Крайнего Севера. А вот самый низкий уровень зарплат у чиновников Забайкалья и Псковской области – 18 тысяч рублей в месяц.
Средний заработок госслужащего в России составляет 37 тысяч рублей в месяц. В большинстве регионов он превышает уровень зарплат среднестатистического жителя.
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