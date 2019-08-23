Россиянам добавили 500 рублей к прожиточному минимуму

Уровень прожиточного минимума в России вырос на 500 рублей – до 11 185 рублей на душу населения. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на приказ Министерства труда.
В документе на сайте ведомства уточняется, что для трудоспособного населения показатель составит 12 130 рублей, для пенсионеров – 9 263 рубля, для детей – 11 004 рубля. С начала 2019 года уровень прожиточного минимума был привязан к сумме минимальной зарплаты труда. Такое решение приняли еще в мае прошлого года, выделив на эти цели 20 миллиардов рублей, напоминает "Царьград".
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