Россияне потеряли надежду на достойную зарплату

Россиянам для достойной жизни нужно от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Сумму, в которую оценивается благополучие, эксперты определили с помощью опроса.

Достойная жизнь – лишь мечта для половины опрошенных россиян. Они считают, что никогда не смогут получать столько, сколько им требуется.

Вторая половина респондентов настроена более оптимистично. В среднем, как следует из данных опроса Финансового университета при правительстве России, представление о благополучии у россиянина упирается в сумму 66 тысяч рублей.

Наибольшая ежемесячная сумма для достойной жизни требуется москвичам – не менее 100 тысяч рублей. Запросы петербуржцев скромнее: им необходимо получать 91 тысячу в месяц.

Исследователи определили набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни. Это наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание – в том числе в кафе и ресторанах. В представления о достойной жизни входят также занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа и путешествия.

Как выяснилось, 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, уже добились необходимого уровня дохода. Большая часть таких респондентов отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале. Еще 19% опрошенных планируют достичь желаемого в ближайшие пять лет. Но 48% респондентов уверены, что достойной зарплаты, обеспечивающей благополучие, им не видать, пишет "Российская газета".

По данным исследования, самые скромные представления о достойной жизни и минимальные запросы к зарплате у жителей Читы – им достаточно 50 тысяч рублей в месяц. В Улан-Удэ этот показатель чуть выше – 54 тысячи, почти столько же нужно жителям Барнаула и Якутска – по 55 тысяч рублей в месяц.