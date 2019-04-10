Россияне потеряли надежду на достойную зарплату
Достойная жизнь – лишь мечта для половины опрошенных россиян. Они считают, что никогда не смогут получать столько, сколько им требуется.
Вторая половина респондентов настроена более оптимистично. В среднем, как следует из данных опроса Финансового университета при правительстве России, представление о благополучии у россиянина упирается в сумму 66 тысяч рублей.
Наибольшая ежемесячная сумма для достойной жизни требуется москвичам – не менее 100 тысяч рублей. Запросы петербуржцев скромнее: им необходимо получать 91 тысячу в месяц.
Исследователи определили набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни. Это наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание – в том числе в кафе и ресторанах. В представления о достойной жизни входят также занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа и путешествия.
Как выяснилось, 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, уже добились необходимого уровня дохода. Большая часть таких респондентов отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале. Еще 19% опрошенных планируют достичь желаемого в ближайшие пять лет. Но 48% респондентов уверены, что достойной зарплаты, обеспечивающей благополучие, им не видать, пишет "Российская газета".
По данным исследования, самые скромные представления о достойной жизни и минимальные запросы к зарплате у жителей Читы – им достаточно 50 тысяч рублей в месяц. В Улан-Удэ этот показатель чуть выше – 54 тысячи, почти столько же нужно жителям Барнаула и Якутска – по 55 тысяч рублей в месяц.
Примадонна хочет видеть за праздничным столом не всех
Батька присмирел
Герцогиня Кембриджская показала кадр из первой фотосессии сына
Андрей Малахов оказал медвежью услугу кандидату в президенты Украины
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Он изменил мне со страшной бабой
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Я однолюб, никого больше не полюблю
Афера с коллегой
Пропал кот
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Лена Миро-скандальный уродец.
Если женщина повышает голос на мужчину
Два кило картошки
<цензура>
Крик души
что нравиться девушкам
ВСД как приговор или хождение по мукам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Секс