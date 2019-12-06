Курс рубля вырос до максимума за 10 дней

Рубль подорожал относительно доллара до максимума за десять дней. Спрос на рисковые активы вырос благодаря комментариям о возможной торговой сделке США и Китая.
По данным РБК, укрепиться рублю помогло повышение стоимости нефти. Российская валюта остается в лидерах среди валют развивающихся стран. По состоянию на пятницу, 6 декабря, доллар и евро упали к рублю на 38 копеек по сравнению с официальным курсом четверга. Ранее сообщалось, что курс рубля может обрушиться на 10%, до 70 за доллар.
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