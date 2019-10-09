Россиян предупредили о росте цен на воду

Министерство промышленности и торговли России разработало проект, который предполагает проведение эксперимента по маркировке питьевой и минеральной воды. По мнению экспертов, нововведение может привести к исчезновению импортных товаров, а также увеличению розничной стоимости воды, пишут "Известия".
Представители организации "Опора России" заявили, что маркировка воды является слишком сложным и затратным процессом. "Все расходы на внедрение маркировки минеральной и питьевой воды в итоге будут переложены на потребителей", – цитирует президента объединения Александра Калинина URA.ru.
Заявление организации поспешили прокомментировать в Минпромторге. В пресс-службе ведомства успокоили россиян: цены на воду расти не будут. По словам представителей, маркировка нужна для борьбы с незаконным оборотом минеральной и питьевой воды, сообщает телеканал "360".
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