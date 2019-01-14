Кому из россиян повысят зарплату в 2019 году
Число вакансий для рабочих специальностей увеличилось в 2018-м по сравнению с предыдущим годом на 205%. В 2019 году этот рост продолжится, уверены эксперты.
Кроме того, по данным российской компании HeadHunter, отмечается высокий спрос на водителей, курьеров, продавцов-консультантов в розничных продажах, а также менеджеров по продажам в сфере b2b. По словам экспертов, в условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты, пишет Life.ru.
По данным специалистов, в 2018 году был заметен устойчивый рост заработных плат среди всех российских работодателей в целом. В Минэкономразвития считают, что тенденция продолжится. По прогнозам ведомства, у жителей Татарстана средняя зарплата будет расти на целых 8% в год. В Краснодарском крае, Севастополе, Ненецком АО, Мурманской и Ленинградской областях рост составит 6%. А в Москве, Красноярском крае и на Чукотке зарплаты будут повышаться ежегодно на 5%.
Отмечается, что зарплаты в среднем формируют около 60% доходов населения. Остальное – социальные выплаты вроде пенсий и пособий, доходы от предпринимательской деятельности, премии с надбавками и стимулирующими выплатами.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что в 2019 году зарплата государственных служащих вырастет на 4,3%. Речь идет о повышении зарплат тем категориям работников, о которых не говорится в майских указах президента России Владимира Путина – их заработок должен соответствовать среднему по региону. На повышение зарплаты госслужащим из федерального бюджета будет выделено 100 миллиардов рублей.
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