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Экономика

Госдума нацелена на бездефицитный Пенсионный фонд

Ярослав Нилов. Фото: duma.gov.ru
Все фракции Госдумы поддерживают меры, направленные на рост пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда (ПФ). Об этом заявил председатель комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Продолжение: Володин поставил задачу повысить пенсии до 20-25 тысяч рублей
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По словам законодателя, рассмотрение законопроекта о совершенствовании пенсионной системы в первом чтении, а также обсуждение на комитете показало, что все думские фракции признают необходимость перемен. "Существующий размер пенсий никого не устраивает. Меры необходимо, с одной стороны, принимать для роста пенсий и для сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда – с другой", – пояснил парламентарий.

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Он добавил, что члены возглавляемого им комитета в ходе обсуждения бюджета или отчета об исполнении бюджета Фонда отмечают, что его дефицит постоянно растет. "И каждый раз покрывается за счет трансфертов из федерального бюджета для того, чтобы все обязательства были выполнены", - добавил парламентарий.

Нилов уверен, что существующую модель необходимо менять. При этом каждая фракция нижней палаты, подчеркнул он, предлагает свой набор мер.

Так, либерал-демократы считают необходимым ввести плоскую шкалу налогообложения, предусмотреть дополнительные меры для противодействия "серой" занятости, решить вопрос с самозанятыми гражданами. "Чтобы они не были демотивированы формировать свои будущие пенсионные права", – отметил законодатель. По его словам, необходимо в целом оптимизировать бюджет Пенсионного фонда, сократить ненужные затраты.

Фото: wikipedia.org

Напомним, что Госдума в ходе пленарного заседания 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.

В третьей декаде августа нижняя палата проведет парламентские слушания по вопросу совершенствования пенсионной системы в связи с подготовкой соответствующего законопроекта ко второму чтению. Сбор поправок заканчивается 24 сентября.

Автор: Иван Поляков15 августа 2018, 13:07

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