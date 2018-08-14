Топилин заявил о важности настройки пенсионной системы

Пенсионная система России нуждается в серьезной настройке, это признают и во властных структурах, и в экспертном сообществе. Только при изменении ее параметров возможно повышение уровня пенсионного обеспечения, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Комментарий главы Минтруда прозвучал в преддверии масштабных парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы. "Только при изменении параметров пенсионной системы в конечном итоге, возможно повышение уровня пенсионного обеспечения наших пенсионеров", – сказал министр.

Он также пояснил, что это в стране ежегодно растет число пенсионеров, а трудоспособных граждан, наоборот, становится меньше.

"Следовательно, в бюджете Пенсионного фонда возникнет серьезный дисбаланс между объемом получаемых страховых взносов и объемом выплат пенсий. Эта разница должна будет покрываться за счет все больших вливаний из средств федерального бюджета, то есть по сути из уплачиваемых всеми нами налогов", – цитирует главу Минтруда "Интерфакс".

Топилин напомнил, что по расчетам правительства, при предложенных изменениях в законодательство, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров на 1 декабря 2019 года составит 15 414 рублей, то есть в среднем средний размер страховых пенсий по старости будет увеличен на тысячу рублей.

Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о корректировке пенсионного законодательства. Депутаты решили не спешить с окончательным принятием документа, а обсудить его в регионах. Все полученные предложения и замечания будут озвучены на специальных парламентских слушаниях 21 августа.





В Госдуму приглашены эксперты, работодатели, представители правительства, члены общественных организаций представители деловых сообществ и регионов. Встреча на Охотном Ряду поможет обобщить собранные в регионах данные и обсудить различные подходы решения назревших задач в области пенсионного законодательства.

Стоит отметить, что предложенные правительством изменения преследует две основные цели: увеличить выплаты гражданам пенсионного возраста и сохранить страховые основы пенсионной системы. В планах властей – не только корректировка пенсионного законодательства, но и постепенное увеличение пенсии выше уровня инфляции. К 2024 году средняя пенсия в России должна составить 20 тысяч рублей.