Московский банк лишили лицензии

Финансовую кредитную организацию "Рублев" лишили права на осуществление банковских операций,
сообщает Life.ru. По мнению Центробанка, действия ее руководства привели к утрате
капитала.
В Банке России отметили, что бизнес-модель "Рублева" была ориентирована на привлечение денег населения и их размещения в активы неудовлетворительного качества. Это привело к печальным последствиям.
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