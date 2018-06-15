ЦБ отозвал лицензию у крупного российского банка

Центробанк 15 июня отозвал лицензию у кредитной организации "Банк Воронеж". По данным регулятора, на ее балансе образовался значительный объем активов сомнительного характера. В июне текущего года Банк Воронеж осуществил сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для вкладчиков. Кроме того, установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций.
Банк Воронеж занимал 211-е место в банковской системе России, передает "360". Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
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