ЦБ отозвал лицензию у регионального банка

Центробанк 1 июня отозвал лицензию у Бум‐банка из Нальчика, передает "360". По данным регулятора, кредитная организация нарушала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Бум-банк занимал 380-е место в банковской системе России. Является участником системы страхования вкладов.