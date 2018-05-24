Кудрин на открытии ПМЭФ попал в неловкую ситуацию
Конфуз вышел, когда модератор пленарной сессии "Экономика России на траектории роста: вызовы и решения" попросил Кудрина прокомментировать завершившееся выступление Силуанова. "Герман Оскарович правильно сказал... Ой! Антон Германович!" – запутался в именах и отчествах глава Счетной палаты. Его заминку зал сопроводил громким смехом.
Первый вице-премьер Антон Силуанов, выступая на открытии ПМЭФ, пообещал не менять в ближайшем будущем налоги для бизнеса и всячески помогать его развитию. "В бюджете создадим специальный ресурс для вложений в инфраструктуру. С 2019 года создаем фонд в размере 3% ВВП, который будет стимулировать частный бизнес. Также планируется снижение контроля с точки зрения валютного законодательства", – заявил он.
Упомянул первый вице-премьер и о задачах нового правительства России. В частности, кабмин должен обеспечить рост ВВП выше среднемировых темпов. "Что такое рост? Это желание развивать предпринимательство. Нужны новые инвестиции. У нас объем вложений – 21,5% ВВП. Инвестиции надо увеличить до 25%", – подчеркнул Силуанов.
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Также вице-премьер коснулся вопроса пенсионного обеспечения россиян. Он отметил, что возврата к обязательной накопительной пенсионной системе не будет – в России должна развиваться добровольная.
Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице 24-26 мая. В нем принимают участие свыше 15 тысяч политиков и экономистов из 100 стран мира, передает РИА Новости.
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