Алексей Кудрин возглавил Счетную палату

Госдума большинством голосов назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина главой Счетной палаты. Его кандидатуру ранее рекомендовал депутатам президент Владимир Путин.

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх представил Кудрина депутатам и напомнил его серьезный послужной список. Экс-министра финансов он назвал известным человеком с богатым профессиональным опытом.



"Алексей Леонидович – тот человек, который является профессионалом с большой буквы", – заметила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. При этом она отметила, что экс-глава ведомства Татьяна Голикова и та команда, с которой она работала, добились хороших результатов и оставили очень серьезный системный задел.



Сам Кудрин выразил благодарность Голиковой и ее сослуживцам за проделанную работу и указал на необходимость четкой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами.





"При этом контроль должен быть не только количественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать и стандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами", – сказал Кудрин.

Новый глава Счетной палаты заявил, что планирует совершенствовать механизмы контроля, в том числе за счет более широкого применения риск-ориентированного подхода и цифровых технологий. Он напомнил, что в прошлом году ведомство выявило нарушений на 1,8 триллиона рублей, однако 43,6% из них относятся к сфере бухгалтерского учета.



Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Кудрин сообщил, что выйдет из большинства фондов и общественных организаций, в которых состоит, но, возможно, останется в двух-трех институтах, занимающихся образованием и наукой.







Говоря о программе перевооружения армии и контроле Счетной палаты над расходованием средств на нее, Алексей Кудрин сообщил, что утвержденный бюджет на гособоронзаказ сбалансирован и соответствует задачам.

По закону о Счетной палате, кандидатуры для назначения на должность ее председателя вносятся президенту Советом Думы по предложениям фракций, причем главе государства должно быть представлено не менее трех кандидатур. Совет Думы направил президенту четыре кандидатуры от каждой фракции. Президиум фракции "Единая Россия" рекомендовал депутатам-единороссам выдвинуть кандидатуру Кудрина.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Кудрина на пост председателя ведомства. Это произошло после того, как нижняя палата парламента досрочно освободила от этой должности Татьяну Голикову, она возглавляла государственный аудит с 2013 года, а теперь будет работать в правительстве на должности вице-премьера. За пять лет ее пребывания на посту в бюджет вернулись более 42 миллиардов рублей.

Счетная палата – постоянно действующий высший орган внешнего государственного аудита, подотчетный парламенту. С начала работы в 1995 году ее возглавляли три человека: Хачим Кармоков, Сергей Степашин и Татьяна Голикова.







Алексею Кудрину 57 лет, по профессии он – экономист. В команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака занимал разные должности, в том числе был заместителем градоначальника. В 1996 году вместе с Владимиром Путиным руководил кампанией по выборам Собчака на пост губернатора Северной столицы. Кудрин более десяти лет возглавлял Министерство финансов России, последние семь лет во властных структурах не работал.

Кудрин придерживается либеральных взглядов в экономике, в частности, он настаивает на скорейшем повышении пенсионного возраста. В 2016 году экс-министр возглавил Центр стратегических разработок, который готовит для кабмина проекты социально-экономического развития страны.