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Политика

Предприимчивый Кудрин построит министров Медведева

Алексей Кудрин. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian State Duma Photo Service
Назначенный главой Счетной палаты Алексей Кудрин сделал несколько важных заявлений относительно своих планов на новой должности. Экс-министр финансов хочет взять на себя часть полномочий правительства и, кроме того, предлагает оценивать эффективность работы каждого министра в кабинете Дмитрия Медведева.
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Раньше руководители Счетной палаты занимались исключительно проверками и аудитом расходования бюджетных средств. Алексей Кудрин решил построить работу по-новому. Теперь Счетная палата будет влиять на оценку каждого министра, сделал он громкое заявление в интервью ТАСС.

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По словам Кудрина, достижение заявленных целевых показателей по ключевым программам развития страны фактически никем не оценивается и не контролируется. А если общество не оценивает достижение запланированных показателей, их не будут эффективно исполнять, и никто не несет ответственность.

"Вот сейчас при формировании правительства кто-то вспомнил, кто из министров какие из своих обещаний выполнил, какие KPI достиг? Никто это не обсуждал и не ставил критерием по итогам работы, не ставится пока такая задача и в настоящем", – посетовал Кудрин и пообещал взять дело в свои руки.

Алексей Кудрин и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Помимо этого, новый глава Счетный палаты не против взять на себя часть функций кабмина Дмитрия Медведева. Речь идет об открытом правительстве, за которое в бывшем составе кабинета министров отвечал Михаил Абызов. Кудрин выразил убеждение, что открытое правительство не до конца справлялось с поставленными перед ним задачами.

"Наше открытое правительство не было открытым правительством в полном смысле этого слова, как это сделано в ряде государств. Во-первых, в части открытого предоставления и публикации данных о своей деятельности мы здесь на каком-то детском уровне. Во-вторых, то, что мы называем экспертизой, оценкой регулирующего воздействия, оно у нас имеет рекомендательный характер", – отметил Кудрин.


Затронул экс-министр финансов и острую для миллионов россиян тему – повышение пенсионного возраста. Кудрин в очередной раз озвучил идеи возглавляемого им Центра стратегических разработок, а именно постепенное увеличение пенсионного возраста по такой схеме: до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Для женщин изменение возраста по полгода в год, для мужчин – по трети года в год.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты. Это произошло после того, как Госдума досрочно освободила от этой должности Татьяну Голикову, она возглавляла государственный аудит с 2013 года, а теперь будет работать в правительстве на должности вице-премьера по социальным вопросам. Накануне, 22 мая депутаты большинством голосов утвердили кандидатуру Кудрина.

Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин. Фото: kremlin.ru

Алексею Кудрину 57 лет, по профессии он – экономист. В команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака занимал разные должности, в том числе был заместителем градоначальника. Кудрин более десяти лет возглавлял Министерство финансов России, он известен своими либеральными взглядами в экономике. В 2011 году ушел из правительства из-за разногласий с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым.

Автор: Александр Комаров23 мая 2018, 14:34

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