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Экономика

Бизнесу в России станет легче работать

фото: er. ru
Сформулированные в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" задачи и решения требуют скорейшего законодательного оформления в ходе весенней парламентской сессии. Об этом заявил секретарь партийного Генсовета, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
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Он обратил внимание, что председатель партии, глава правительства Дмитрий Медведев дал конкретное поручение по внесению в нижнюю палату законопроекта о специнвестконтракте версии 2.0 (СПИК 2.0). Нормативно-правовой акт предоставляет гарантированные бессрочные условия для инвесторов, которые готовы локализовать свое производство в России.

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По словам Турчака, бизнес ждет принятия соответствующего решения. Кроме того, подчеркнул он, инициативу поддержали на промышленных форумах, которые проходили в федеральных округах в рамках партийного проекта "Локомотивы роста". "Наша задача – в ходе весенней сессии этот законопроект принять", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".

В свою очередь, руководитель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что в ходе заседания Комиссии обсуждался переход на риск-ориентированный подход. Парламентарий напомнил, что соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении и в настоящее время проходит обсуждение в рамках парламентских процедур. "Это обеспечивает возможность учесть все точки зрения: бизнеса, экспертов и, безусловно, поручение председателя партии о том, что этот законопроект должен быть принят до конца весенней сессии, будет выполнено", – сказал законодатель.

Андрей Макаров. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Вместе с тем, добавил Макаров, парламентарии активно работают над предложениями по сокращению налоговой нагрузки на бизнес. Председатель профильного думского комитета уверен: имеющиеся в наличии технологические возможности позволяют это сделать.

"Это и сокращение сроков проверок, документации, которая предоставляется, бухгалтерской, налоговой отчетности", – пояснил законодатель.

О заседании Комиссии рассказал и член Бюро Высшего совета "ЕР", президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, была одобрена идея расширения профилактической функции проверок на все виды предпринимательства. "Чтобы после первого нарушения действовала норма предупреждения и исправления ситуации, и лишь в случае повторного предупреждения уже применялись административные или иные меры", – уточнил он.

Кроме того, Шохин заявил о необходимости на законодательном уровне оформить закрепленное постановлением правительства России положение: любая новая норма, связанная с проверкой бизнеса, должна сопровождаться изъятием из регуляторики двух старых норм.

фото: er. ru

"В рамках постановления Правительства это правило не получило осязаемой реализации, бизнес ее не ощущает. Нужно повысить его статус, так как нас интересует сокращение нагрузки, а не количество норм", – сказал он.

В свою очередь, сопредседатель Предпринимательской платформы партии Евгений Демин отметил, что в ходе заседания были поддержаны инициативы по снижению давления на бизнес. Помимо прочего, это предложение по самозанятым гражданам. Предлагается определить минимальный порог микропредприятий и рассмотреть специальный налоговый режим для них.

"Во-вторых, мы предлагали перейти на обратный механизм регулирования патентной деятельности, когда в законе указано, какими видами деятельности запрещено заниматься с патентом, а какими – разрешен", – пояснил он. Еще одно предложение, которое поддержал премьер-министр, касается отмены валютного контроля для несырьевых экспортеров.

Автор: Иван Поляков14 марта 2018, 17:58

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