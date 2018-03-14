Бизнесу в России станет легче работать

Сформулированные в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" задачи и решения требуют скорейшего законодательного оформления в ходе весенней парламентской сессии. Об этом заявил секретарь партийного Генсовета, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.



Он обратил внимание, что председатель партии, глава правительства Дмитрий Медведев дал конкретное поручение по внесению в нижнюю палату законопроекта о специнвестконтракте версии 2.0 (СПИК 2.0). Нормативно-правовой акт предоставляет гарантированные бессрочные условия для инвесторов, которые готовы локализовать свое производство в России.

По словам Турчака, бизнес ждет принятия соответствующего решения. Кроме того, подчеркнул он, инициативу поддержали на промышленных форумах, которые проходили в федеральных округах в рамках партийного проекта "Локомотивы роста". "Наша задача – в ходе весенней сессии этот законопроект принять", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".

В свою очередь, руководитель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что в ходе заседания Комиссии обсуждался переход на риск-ориентированный подход. Парламентарий напомнил, что соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении и в настоящее время проходит обсуждение в рамках парламентских процедур. "Это обеспечивает возможность учесть все точки зрения: бизнеса, экспертов и, безусловно, поручение председателя партии о том, что этот законопроект должен быть принят до конца весенней сессии, будет выполнено", – сказал законодатель.





Вместе с тем, добавил Макаров, парламентарии активно работают над предложениями по сокращению налоговой нагрузки на бизнес. Председатель профильного думского комитета уверен: имеющиеся в наличии технологические возможности позволяют это сделать.

"Это и сокращение сроков проверок, документации, которая предоставляется, бухгалтерской, налоговой отчетности", – пояснил законодатель.

О заседании Комиссии рассказал и член Бюро Высшего совета "ЕР", президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, была одобрена идея расширения профилактической функции проверок на все виды предпринимательства. "Чтобы после первого нарушения действовала норма предупреждения и исправления ситуации, и лишь в случае повторного предупреждения уже применялись административные или иные меры", – уточнил он.

Кроме того, Шохин заявил о необходимости на законодательном уровне оформить закрепленное постановлением правительства России положение: любая новая норма, связанная с проверкой бизнеса, должна сопровождаться изъятием из регуляторики двух старых норм.





"В рамках постановления Правительства это правило не получило осязаемой реализации, бизнес ее не ощущает. Нужно повысить его статус, так как нас интересует сокращение нагрузки, а не количество норм", – сказал он.

В свою очередь, сопредседатель Предпринимательской платформы партии Евгений Демин отметил, что в ходе заседания были поддержаны инициативы по снижению давления на бизнес. Помимо прочего, это предложение по самозанятым гражданам. Предлагается определить минимальный порог микропредприятий и рассмотреть специальный налоговый режим для них.

"Во-вторых, мы предлагали перейти на обратный механизм регулирования патентной деятельности, когда в законе указано, какими видами деятельности запрещено заниматься с патентом, а какими – разрешен", – пояснил он. Еще одно предложение, которое поддержал премьер-министр, касается отмены валютного контроля для несырьевых экспортеров.

