Московский банк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию у московского банка "Мастер-капитал", пишет "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу регулятора. Центробанк принял это решение в связи с неисполнением кредитной организацией требований российского законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность.
Кроме того, отметили в регуляторе, существовала реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков банка. "Мастер-капитал" занимал 302-е место в банковской системе страны.
Зрители отреагировали на перемену
В Сети появились фото бывшей жены Армена Джигарханяна
Прославленную гимнастку осыпали комплиментами
Поющая ведущая дала откровенное интервью