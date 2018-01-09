Киев вскрыл "подлый сговор" норвежцев с Путиным

Украина возмутилась участием норвежской компании в строительстве газопровода "Северный поток – 2". "Нож в спину Киеву" и "Подлый союз с Путиным" – так озаглавлены статьи в украинских СМИ.

Россия строит газопроводы в обход Украины, которая за последние годы показала себя неблагонадежным транзитером голубого топлива в Европу. В Киеве действия Москвы вызывают возмущение. Поступившую из Норвегии информацию о контракте компании Kværner по строительству трубопровода "Северный поток – 2" через Балтийское море украинская пресса назвала подлым сговором с Путиным.

Издание "Обозреватель", комментируя соглашение Осло с Москвой, напоминает: недавно замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак заявил о том, что Украина в 2015 году планировала подорвать российский газопровод.

О заключенном соглашении пишет норвежская Aftenposten. По ее данным, российская дочерняя компания Kværner накануне Рождества заключила с "Северным потоком – 2" самый крупный за многие годы контракт на сумму более чем 600 миллионов крон. "Отныне норвежская компания будет принимать участие в строительстве "Северного потока – 2" – гигантского, но очень противоречивого путинского энергетического проекта, который обеспечит поставки российского газа в Германию", – говорится в статье.

Kværner, принадлежащая холдингу Aker Kværner Holding, крупнейшим акционером которого является Хелль Инге Рекке, будет строить для "Северного потока – 2" наземные сооружения в районе Выборга, недалеко от Санкт-Петербурга. Поскольку 30% Aker Kværner Holdning принадлежат Министерству экономики и рыболовства, норвежское государство в качестве владельца косвенно также принимает участие в проекте.

Новый газопровод длиной 1200 километров из Усть-Луги под Санкт-Петербургом в Грейфсвальд в Германии через Балтийское море обеспечит экспорт российского топлива от "Газпрома" в Европу. Примерно половину стоимости в 90 миллиардов крон берут на себя европейские партнеры российского концерна, такие как Shell, ENGIE, OMV, Uniper и Wintershall.