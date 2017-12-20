У России появился влиятельный заступник
Как пишет Der Tagesspiegel, политик пользуется не только своими полномочиями на должности главы совета директоров газопровода, но и старыми связями. Об этом свидетельствуют переговоры Шредера с министром экономики и энергетики Германии и бывшим министром юстиции Бригиттой Циприс.
На пути успешной реализации проекта сейчас стоят США и Украина. Да и Еврокомиссия настроена скептически, так как считает, что газопровод усилит зависимость от России и позволит Москве вывести из эксплуатации тубу, проходящую через территорию Украины.
Немецкое издание пишет, что Шредер вновь и вновь хвалит Путина и критикует политику Германии в отношении России. В качестве яркого примера в статье приводится совместный ужин экс-канцлера с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Объекты для "Северного потока - 2" будут...https://t.co/Rp7QCnm7UC#Северный_поток-2 #Европа #Россия #газ #новости pic.twitter.com/bUvZW0LX95— Новости | IAFTNews (@IAFT_News) 26 октября 2016 г.
Между тем Вашингтон продолжает войну против "Северного потока-2". Пакет антироссийских санкций, подписанный американским президентом Дональдом Трампом в августе этого года, прямо говорит о необходимости противодействия строительству газопровода.
Зато настроенные на конструктивный диалог с Россией европейцы полностью солидарны с Россией. В Германии уже заявили, что от "Северного потока – 2" Берлин не откажется. А это значит, что газопроводу быть.
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