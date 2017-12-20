У России появился влиятельный заступник

У России в Европе объявился влиятельный заступник. По данным немецкой прессы, интересы Кремля в проекте "Северный поток-2" защищает бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Как пишет Der Tagesspiegel, политик пользуется не только своими полномочиями на должности главы совета директоров газопровода, но и старыми связями. Об этом свидетельствуют переговоры Шредера с министром экономики и энергетики Германии и бывшим министром юстиции Бригиттой Циприс.

На пути успешной реализации проекта сейчас стоят США и Украина. Да и Еврокомиссия настроена скептически, так как считает, что газопровод усилит зависимость от России и позволит Москве вывести из эксплуатации тубу, проходящую через территорию Украины.

Немецкое издание пишет, что Шредер вновь и вновь хвалит Путина и критикует политику Германии в отношении России. В качестве яркого примера в статье приводится совместный ужин экс-канцлера с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Между тем Вашингтон продолжает войну против "Северного потока-2". Пакет антироссийских санкций, подписанный американским президентом Дональдом Трампом в августе этого года, прямо говорит о необходимости противодействия строительству газопровода.

Зато настроенные на конструктивный диалог с Россией европейцы полностью солидарны с Россией. В Германии уже заявили, что от "Северного потока – 2" Берлин не откажется. А это значит, что газопроводу быть.