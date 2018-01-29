Банки уйдут в онлайн через 10-20 лет

Для эффективного развития банки должны активно взаимодействовать с сектором high-tech. Причем характер такого сотрудничества может иметь различные формы: от принятия на работу IT– профессионалов, ранее не работавших в банках, до внешней разработки.



Основная часть респондентов (75%) в результате опроса, которые проводил Банк Хоум Кредит совместно с Ассоциацией менеджеров России, считает, что переход всего розничного банкинга в онлайн-пространство произойдет в течение 20 лет. Из них 33% считает, что эта трансформация займет всего 5-10 лет, а остальные 42% ожидают ее через 10-20 лет.

Одной из основных трудностей в условиях быстрого роста финтеха была названа нехватка качественных кадровых ресурсов, говорится в исследовании "Финтех и банки: технологическое будущее классических финансовых структур".

Трансформация рынка, по мнению большинства экспертов, может негативно сказаться на доходности банковского бизнеса за счет усиления роли P2P-транзакций и постепенного вытеснения традиционных банков из денежного обращения. Почти две трети (63%) из опрошенных считают, что этот процесс окажет существенное давление на доходы банков.

12% считают, что доходы сократятся несущественно. По мнению 25% респондентов доходы не изменятся или даже вырастут.

Говоря о направлениях развития, стоит отметить тот факт, что 83% респондентов посчитало очень важной роль искусственного интеллекта на горизонте 10-15 лет., остальные 17% думают, что она будет умеренно важной. 52% опрошенных считают, что roboadvisers смогут частично заменить финансовых консультантов (брокеров и аналитиков).

Перспективы криптовалют пока туманны за счет высокой волатильности и отсутствия правового статуса во многих странах. "Среди активных пользователей банков все больше молодежи. Старшие поколения тоже учатся использовать новые технологии. По моему мнению, через 5-10 лет большинство банковских операций будет совершаться онлайн. Другое важное достижение в сфере финтеха – это революция в сфере анализа данных. Применение углубленной аналитики и искусственного интеллекта позволяют предложить клиенту нужную услугу в правильный момент. Огромный потенциал у технологии блокчейн. Относительно криптовалют отмечу, что сейчас эта сфера слишком рискованна, чтобы конкурировать с традиционным денежным обращением. Дальнейшее развитие этого рынка сильно зависит от его регулирования во всех странах", – отметил председатель правления Банка Хоум Кредит Юрий Андресов.