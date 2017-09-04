Узбекистан девальвировал валюту в два раза

Центральный банк Узбекистана принял решение девальвировать национальную валюту. Курс сума по отношению к доллару сократился почти вдвое – на 48%.
Решение вступает в силу 5 сентября. Оно было принято в связи с указом президента республики Шавката Мирзиёева о либерализации валютной политики, пояснили в пресс-службе регулятора.
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