Собянин взялся за индексацию льгот для пенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил заняться индексацией льгот для пенсионеров. Об этом он заявил на заседании президиума столичного правительства.

Градоначальник считает, что доходы пенсионеров в реальном исчислении уменьшаются из-за инфляции, передает EG.ru со ссылкой на "Интерфакс". "Я попрошу вас провести ряд встреч с ветеранами, пенсионерами и посмотреть, в каком объеме и какие льготы мы можем проиндексировать", – сказал Собянин, обращаясь к главе департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимиру Петросяну.