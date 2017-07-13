Промсвязьбанк заподозрили в мошенничестве на Кипре

Филиал российского Промсвязьбанка на Кипре стал фигурантом уголовного дела. Отделение банка обвиняют в сговоре с местной компанией с целью завладения бизнеса, принадлежавшего голландской структуре.

В преступном сговоре против активов голландской компании United Investors Company также обвиняется местная Maxoton. По версии обвинения, эта компания без ведома United Investors стала мажоритарным акционером российских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC, для чего Промсвязьбанк умышленно финансировал увеличение уставного капитала, а также приобрел долг компаний.

Представители банка заявили правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки, сообщает "Росбалт".

Теперь Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению – в отмывании средств, а за это преступлении может грозить до 14 лет заключения по местным законам.

Юристы утверждают, что крупный российский банк впервые стал подсудимым в суде европейского государства по обвинению в совершении тяжкого преступления. Между тем, первое судебное заседание по этому делу назначено на 29 сентября в суде Никосии.

Согласно информации на официальном сайте Промсвязьбанка, он входит в топ-3 частных банков России и является универсальным коммерческим банком, чья история насчитывает уже 20 лет. Журнал The Banker включает его в 500 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы Банка превышают 1,2 триллиона рублей. Промсвязьбанк признан Центральным Банком России одним из 10 системно значимых финансовых институтов.