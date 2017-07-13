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Экономика

Промсвязьбанк заподозрили в мошенничестве на Кипре

Фото: google.ru/maps
Филиал российского Промсвязьбанка на Кипре стал фигурантом уголовного дела. Отделение банка обвиняют в сговоре с местной компанией с целью завладения бизнеса, принадлежавшего голландской структуре.
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В преступном сговоре против активов голландской компании United Investors Company также обвиняется местная  Maxoton. По версии обвинения, эта компания без ведома United Investors стала мажоритарным акционером российских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC, для чего Промсвязьбанк умышленно финансировал увеличение уставного капитала, а также приобрел долг компаний.

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Представители банка заявили правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки, сообщает "Росбалт".

Теперь Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению – в отмывании средств, а за это преступлении может грозить до  14 лет заключения по местным законам.

Юристы утверждают, что крупный российский банк впервые стал подсудимым в суде европейского государства по обвинению в совершении тяжкого преступления. Между тем, первое судебное заседание по этому делу  назначено на 29 сентября в суде Никосии.

Согласно информации на официальном сайте Промсвязьбанка, он  входит в топ-3 частных банков России и является универсальным коммерческим банком, чья история насчитывает уже 20 лет. Журнал The Banker включает его в  500 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы Банка превышают 1,2 триллиона рублей. Промсвязьбанк признан Центральным Банком России одним из 10 системно значимых финансовых институтов.


Автор: Александр Комаров13 июля 2017, 21:13

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