На сколько подорожали пригородные электрички Москвы

В Московском регионе с 1 июля выросли тарифы на проезд в пригородных электричках. Стоимость билета в границах столицы вне зависимости от расстояния за разовую поездку подорожала на 2 рубля и составила 34 рубля, передает ТАСС.

При этом поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону. Ранее каждая зона за пределами Москвы стоила 20,5 рублей. Таким образом рост составил 1,5 рубля за тарифную зону.

