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Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Фото: mironline.ru
Перемены в сфере ЖКХ, изменения в правилах дорожного движения, повышение минимального размера оплаты труда и другие нововведения. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с началом второго летнего месяца.
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Электронные больничные

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С 1 июля в России начнут действовать электронные больничные. Это позволит Фонду социального страхования, медучреждениям и работодателям оперативно получать доступ к соответствующим данным. Подлинность документа при этом будет обеспечиваться усиленными электронными подписями.

Вместе с тем бумажную версию документов по нетрудоспособности упразднять пока не планируется – в ходу будут оба варианта. Но для того, чтобы оформить пациенту электронный больничный, для начала нужно будет получить его персональное разрешение. Как утверждают в Министерстве труда и социального развития, даже в такой форме отказ от бумажных бланков сохранит бюджету 10-12 миллионов рублей.

Повышение МРОТ

С началом второго летнего месяца в России на 300 рублей повышается минимальный размер оплаты труда. Теперь он составит 7800 рублей. При этом в течение следующих нескольких лет планируется повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума, который на данный момент составляет 9889 рублей.

Стоит отметить, что законодательно установленный уровень МРОТ важен не только для регулирования оплаты труда, но и для расчета размером пособий по временной нетрудоспособности, которые устанавливаются с учетом размера минимальной оплаты труда. Также в определенной степени от уровня МРОТ зависят суммы некоторых штрафов, налогов и сборов.

Карты "Мир" для бюджетников

С 1 июля сотрудники бюджетных организаций и граждане, впервые обратившиеся за пенсией, будут получать карты платежной системы "Мир". Ожидается, что полностью процесс перехода на нее завершится через три года – к 1 июля 2020 года. Кроме того, с июля воспользоваться картами системы "Мир" можно будет в отделениях и банкоматах всех без исключения российских банков.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Изменения в ЖКХ

Июль встретит нас также и традиционным для середины летнего периода повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Россиянам придется платить больше за отопление, свет, газ, холодную и горячую воду, а также за канализацию. В среднем оплата за коммуналку вырастет на 4%. При этом будет варьироваться рост тарифов на каждую из этих услуг, а также темпы повышения цен в в отдельных регионах, в том числе крупных городах (Москва, Санкт-Петербург и другие).

Вместе с тем на Дальнем Востоке тарифы за коммунальные услуги наоборот снизятся. С 1 июля цены на ЖКХ для жителей самых отдаленных регионов страны будут снижены до средних по России. Все благодаря введению правительством особых надбавок к стоимости электричества в отдельных ценовых зонах, которые получат поставщики электроэнергии на Дальнем Востоке.

Запрет на перевозку детей в автобусах

С июля в правилах дорожного движения появится норма, запрещающая перевоз детей в выпущенных более 10 лет назад автобусах. Другое новое требование предписывает, что перевозить детей должны автобусы, которые соответствуют всем техническим требованиям, имеют в наличии тахограф и навигационные системы ГЛОНАСС или GPS.

А вот срок действия постановления, в соответствии с которым неудовлетворенный выплатой по ОСАГО клиент должен сначала обратиться в страховую компанию, а затем уже в суд, напротив, истекает с 1 июля. Пока все те, кто недоволен страховыми выплатами, смогут обращаться в суд напрямую.

Доступные автомобили

Министерство промышленности и торговли запускает с июля несколько программ, которые должны помочь гражданам обзавестись личным транспортом. Так, программа "Первый автомобиль" даст скидку в 10% тем гражданам, кто до этого ни разу не приобретал автомобиль. Кроме того, в рамках проекта "Семейный автомобиль" такую же скидку получат семьи, в которых есть двое малолетних детей. Стоимость транспортного средства, который могут выбрать участники программы, ограничивается суммой в 1 миллион 450 тысяч рублей.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Также скидки действуют для предпринимателей. Для них предусмотрен целый комплекс специальных программ: "Свое дело", "Российский тягач" или "Российский фермер". Представители малого и среднего бизнеса, а также фермеры и все, кто планирует взять в аренду магистральные тягачи, смогут заключить лизинговый договор со скидкой 12,5%. Всего на эти цели министерством будет выделено более семи миллиардов рублей, однако в случае большого спроса эта сумма может быть увеличена.

Изменения в работе государственных ведомств

С 1 июля гражданам станет проще добиться ответа от государственных ведомств и учреждений, а также органов местного самоуправления. С этого дня вступает в силу президентский указ, в соответствии с которым ведомства должны предоставлять в Администрацию главы государства (АП) отчет о поступивших обращениях граждан и мерах, которые были приняты по результатам их рассмотрения. Кроме того, АП будет следить за ходом инициатив инициатив, размещенных на интернет-портале "Российская общественная инициатива".

Помимо прочего, Министерство финансов примет на себя функции регулятора системы госзакупок, которые ранее были предметом ведения Министерства экономического развития. Это, как ожидается, позволит упростить цепочку контроля и значительно сократить траты на мониторинг.

Автор: Иван Поляков1 июля 2017, 09:54

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