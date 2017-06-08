Россиянам отказали в повышении пенсий

Эксперты из Высшей школы экономики провели анализ последствий принятия поправок в бюджет 2017 года. По их мнению, теперь существенного роста пенсионных выплат не предвидится.

Специалисты отметили, что их экономический прогноз на ближайшие годы предусматривает усиление ряда негативных тенденций в сфере пенсионного обеспечения. "Согласно сценарию "Базовый", страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1% за 2015–2016 годы вырастут на 1,4% в 2017 году и снизятся на 0,2% за 2018–2020 годы", – сообщают аналитики ВШЭ.

Исходя из этого, эксперты сделали вывод, что "пенсии в реальном выражении по итогам 2020 года в рамках заложенных параметров индексации будут лишь на 1% больше уровня 2016 года". Они уверены, что размер выплат не только не вернется к докризисным показателям, но и не будет иметь тенденции к восстановлению.

"Уровень пенсии в реальном выражении в 2020 году останется на 5% ниже, чем в 2014 году", – добавили ученые из ВШЭ. При этом новые поправки в бюджет приведут к снижению общей обеспеченности пожилых жителей нашей страны, передает RNS.

Также специалисты отметили, что в ближайшие годы в России сохранится тенденция к сокращению соотношения средней страховой пенсии к прожиточному минимуму. В частности, сейчас этот показатель находится на уровне 162%, а к 2020 году он составит 159%. Отметим, что в 2012 году он оценивался в 181%.

Повысили бы пенсионный возраст до 95 лет и плати ли бы пенсии по 100 000р месяц, вот бы пенсионеры радовались https://t.co/OZlCrdov9V — Керим Геленджик (@kerimgel1) 5 июня 2017 г.

Напомним, ранее в рамках Петербургского международного экономического форума ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что "через поколение, через 15-20 лет, государственная пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности". В связи с этим он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста в сложившихся обстоятельствах разумно, так как "это позволит дать деньги тем, кто выйдет на пенсии".