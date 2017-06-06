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Что нужно знать о потребкредитах

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Gyngazov
В России совсем немного людей, которые ни разу в жизни не пользовались услугами банков по выдаче ссуд. Одни заемщики не хотят ждать до зарплаты, чтобы приобрести бытовую технику или мебель, другие покупают в кредит машины, третьи – решают свои жилищные проблемы с помощью ипотеки. Но самым распространенным видом кредитования, конечно, является потребительское. О том, что нужно знать об этом виде займов, чтобы не иметь проблем с банком и не переплачивать – в материале Dni.Ru
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Выбор банка

Как театр начинается с вешалки, так выбор потребкредита должен начинаться с поиска нужного банка с приемлемыми предложениями. На рынке сегодня работают сотни крупных и мелких финансовых учреждений, готовых выдать вам ссуду по одному единственному документу – паспорту. С одной стороны, это дает возможность для маневра, с другой – затрудняет выбор, поскольку на изучение всех предложений уйдут недели, если не месяцы.

Еще более соблазнительной выглядит перспектива оформить кредит прямо в торговом центре и сразу забрать понравившуюся вещь. Однако в данном случае торопиться не стоит. Во-первых, вы сильно переплатите (реальные ставки по выданным на месте кредитам в разы выше и могут достигать 50-60 процентов годовых). Во-вторых, вероятнее всего, потом еще очень долго будете получать навязчивые предложения от банка.

Фото: Dni.Ru

Оформлять потребительский кредит на более-менее значимую сумму лучше непосредственно в финансовой организации по приемлемым ставкам. Тем более, что практически у всех крупных кредитных учреждений можно оставить заявку онлайн – это позволит значительно сэкономить время.

При выборе банка следует обратить внимание не только на ставки по потребкредитам, которые он предлагает, но и надежность самой финансовой структуры. Рейтинг надежности российских банков регулярно публикует ЦБ. Лучше обратиться за ссудой в кредитную организацию, которая входит если не в первую десятку, то хотя бы в топ-100.

Условия кредитования

Российские банки предлагают два основных вида потребительских кредитов: на определенные цели и нецелевой. Первый берут для оплаты образования или лечения, на приобретение автомобиля и по другой надобности. Плюс такого вида кредитования в относительно низкой процентной ставке и значительной сумме, на которую вы можете рассчитывать. Минус в том, что  деньги поступят безналичным переводом на счет организации, у которой вы приобретаете услугу или товар.

Фото: GLOBAL LOOK press

При получении нецелевого кредита, или как его еще называют кредита "на любые нужды", банк не будет контролировать, куда вы потратите заемные деньги. Однако риски кредитного учреждения в данном случае больше, поэтому и процентные ставки по нему будут выше. С другой стороны, для его оформления потребуется меньше документов и времени, а вероятность, что банк откажет в его выдаче – ниже. К тому же вы сможете получить деньги на руки наличными.

Ставка по потребкредиту – ключевой показатель для заемщика. Разброс здесь довольно велик, средние ставки составляют сегодня от 13 до 26 процентов годовых. В некоторых случаях эффективная ставка, учитывающая все сопутствующие комиссии, может оказаться в несколько раз выше "средней температуры по больнице". Большинство банков дают потребительские ссуды на суммы от 50 тысяч рублей, максимальная планка также у всех разная и может достигать 2-3 миллионов рублей. Правда, для получения такой значительной суммы потребуются поручители или залог недвижимости. Срок кредитования, как правило, составляет от одного до пяти лет, но по некоторым программам может достигать 20 лет (в случае с залогом недвижимости).

В договоре также прописываются штрафы за несвоевременное погашение кредита, которые могут составлять от 0,5 до нескольких процентов от суммы за каждый день просрочки. Некоторые банки предоставляют возможность заплатить в рассрочку, если клиент по той или иной причине не может внести ежемесячный платеж сразу. Однако далеко не все финансовые учреждения дают такую привилегию своим заемщикам. Возможность досрочного погашения – довольно распространенное условие – также прописывается в договоре.

Несомненный плюс потребкредитов, в отличие от других видов займов (например, ипотеки или ссуд на покупку авто), заключается в скромном перечне документов, которые нужно предоставлять банку. Небольшую сумму до 100 тысяч рублей можно получить просто предъявив паспорт. Если вам нужны более значительные средства, придется сделать выписку с банковского счета, справку 2-НДФЛ. Как правило, для одобрения заявки на получение потребительского кредита банку достаточно одного из этих документов.

В исключительных случаях может потребоваться копия трудовой книжки или свидетельство права собственности на недвижимость. Впрочем, в данном случае заемщик сам должен быть заинтересован предоставить кредитному учреждению как можно более полный пакет документов – от этого будет зависеть максимальная сумма кредита, процентная ставки и сроки рассмотрения заявки.

Уловки и хитрости

Даже после того, как соблюдены все формальности, обсуждены условия, и банк готов выдать ссуду, не торопитесь ставить свою подпись под документом. Максимально внимательно изучите кредитный договор, ведь дьявол кроется именно в деталях. Банки нередко используют ряд уловок для того, чтобы создать для себя максимально комфортные условия. В некоторых случаях надувательство начинается еще до подписания договора о выдаче займа.

В частности, необходимо уточнить, не является ли анкета-заявление одновременно и офертой (предложением) клиента банку о заключении кредитного договора. В таком случае одобренная анкета автоматически станет кредитным договором, расторгнуть который в одностороннем порядке будет невозможно.

Фото: GLOBAL LOOK press

Кроме того, вы должны знать полную стоимость кредита и график его погашения – требуйте эту информацию у сотрудников банка. Нередко в договор включаются различные комиссии (за рассмотрение заявки или пользование кредитной картой), которые не указываются в графике погашения, но могут увеличить накладные расходы.

Также опасайтесь пунктов в договоре, разрешающих банку  в тех или иных условиях в одностороннем порядке менять процентную ставку по кредиту либо досрочно расторгнуть договор. Последнее грозит заемщику требованием немедленно погасить всю сумму займа. 

Автор: Кирилл Шишов6 июня 2017, 19:19

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