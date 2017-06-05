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Экономика

Названы плюсы повышения пенсионного возраста

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Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что страна готова к повышению пенсионного возраста. По ее словам, подобное решение принесет пользу государству.

"Мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос – это отложенная заработная плата", – цитирует Голикову газета "Известия". Глава Счетной палаты уточнила, что схему начисления пенсии надо выстраивать исходя из увеличения трудоспособного возраста граждан.

5 июня 2017, 10:23

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