Названы плюсы повышения пенсионного возраста

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что страна готова к повышению пенсионного возраста. По ее словам, подобное решение принесет пользу государству.
"Мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос – это отложенная заработная плата", – цитирует Голикову газета "Известия". Глава Счетной палаты уточнила, что схему начисления пенсии надо выстраивать исходя из увеличения трудоспособного возраста граждан.
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