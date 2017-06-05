Путин: В России в разы выросли пенсии и зарплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что за 17 лет экономическая ситуация в стране улучшилась. Вместе с тем он отметил, что проблемы еще остаются.

По словам главы государства, с 2000 года в России в разы выросла реальная заработная плата и пенсия. Однако работы предстоит еще много.

"У нас много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали. Ситуация будет исправляться, я уверен", – цитирует Владимира Путина телеканал NBC. Он подчеркнул, что за 17 лет экономика по объемам выросла почти в два раза.

Президент отметил, что россияне гордятся своей страной. "Не так быстро, как нам бы хотелось, но структура меняется. У нас сегодня совершенно другие вооруженные силы по сравнению с тем, что было, скажем, 15 лет назад. И все это, включая нашу великую историю, культуру, а не только то, что мы видим сегодня, у подавляющего большинства граждан России вызывает гордость за свою страну", – пояснил он.

В ходе интервью NBC российский лидер коснулся и внешней политики. По его словам, экс-президент США Барак Обама после разговора с ним изменил позицию по вопросу о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы.

Путин подчеркнул, что никто из официальных лиц никогда не предъявлял доказательств по этому поводу. "Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет… я увидел, что и он засомневался", – отметил глава государства.

По его словам, с помощью современных технологий конечный адрес можно закамуфлировать так, что его происхождение останется неизвестным. "Можно так подставить любую структуру, любого человека, что все будут думать, что именно он является источником той или иной атаки. Когда мы это поймем, мы избавимся от всяких иллюзий", – заявил президент России.

Вместе с тем он убежден, что никакое вмешательство извне ни в одной стране, "а уж тем более в такой большой великой державе, как Соединенные Штаты", не может повлиять на итоги выборов. По словам Путина, это невозможно.