Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Банк России 19 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации "Фидбэк". Также лицензии лишилась петербургская НКО "Расчетный финансовый дом", сообщает "Газета.ru".

Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. "Расчетный финансовый дом" и "Фидбэк" не являются участниками системы страхования вкладов.