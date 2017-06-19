Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Банк России 19 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации "Фидбэк". Также лицензии лишилась петербургская НКО "Расчетный финансовый дом", сообщает "Газета.ru".
Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. "Расчетный финансовый дом" и "Фидбэк" не являются участниками системы страхования вкладов.
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