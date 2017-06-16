Цены на нефть резко выросли

Мировые цены на нефть утром 16 июня показали неожиданный рост. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской и Лондонской биржах.
Стоимость барреля черного золота марки WTI выросла на 0,09% и достигла 44,5 доллара. Нефть марки Brent торгуется по цене 46,98 доллара за баррель (рост на 0,13%), сообщает "Газета.ru".
Травма головы привела, как говорят, к необратимым процессам
Владимир заявил, что они с женой потеряли дочь "из-за Платошки"
Тренер считает, что время юной спортсменки уже прошло
Певица рассказала о недовольстве поп-короля