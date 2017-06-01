Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Для жителей России лето означает не только начало теплого сезона, но и вступление в силу ряда новых законов. С 1 июня 2017 года, например, изменится принцип оплаты ЖКХ, а также требования к водителям такси.

Россияне получат новые платежки ЖКХ

Замглавы Минстроя Андрей Чибис рассказал об изменениях в тарифах по оплате услуг ЖКХ, пишет "Российская газета". С лета потребление ресурсов на общедомовые нужды будет рассчитываться по новым нормативам, сформированным в частном порядке для каждого региона.

По словам эксперта, такие меры помогут в борьбе с "нечистыми" квитанциями, когда жильцы дома оплачивают перерасход ресурсов, которые уходят на освещение подъезда, функционирование лифтов и так далее. С 1 июня этот разрыв будут компенсировать управляющие компании. "Всем жилищным инспекциям дано поручение ужесточить контроль за начислением платы за ЖКХ, особенно в части начисления за общедомовые нужды", – пояснил Чибис.

Иностранцам запретят работать таксистами



Запрет на вождение с иностранными водительскими правами также вступает в силу 1 июня 2017 года. Соответствующий закон был принят еще в 2015 году в связи с тем, что гастарбайтеры зачастую не знают базовых российских правил дорожного движения. В случае ДТП по вине иностранца он может скрыться на родине, и потребовать с него компенсацию материального ущерба становится затруднительно.

У жителей других стран есть возможность получить российские водительские права. Для этого необходимо пройти три экзамена: один теоретический и два практических, на автодроме и в условиях городского движения.

Тарифы на письма и посылки станут выше



С 3 июня "Почта России" устанавливает новые тарифы на услуги. Отправление обычной почтовой карточки теперь обойдется в 16 рублей, а заказной – в 33 рубля. При этом пересылка обычного письма до 20 граммов будет стоить 22 рубля, а заказного в той же весовой категории – 41 рубль.

В случае с бандеролями до 100 граммов цены зафиксированы на уровне 40 и 60 рублей за обычные и заказные соответственно. При превышении указанного веса во всех трех случаях начисляется добавочная стоимость 2,5 рубля за каждые полные или неполные 20 граммов.

Банкам разделят лицензии

В соответствии с законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 июня 2017 года Центробанк будет выдавать коммерческим финансовым учреждениям лицензии двух типов – базовые и универсальные. Основной принцип разделения – по размеру уставного капитала (УК) организации. Базовые документы получат банки с УК не менее 300 миллионов рублей, а универсальные – не ниже миллиарда рублей.

У лицензий есть ряд принципиальных различий. Например, банки с базовыми документами получат упрощенную систему регулирования, однако перечень доступных операций будет ограничен. В частности, они не смогут в полной мере сотрудничать с зарубежными клиентами, а также открывать филиалы и дочерние компании за границей.

Налоговым декларациям изменят форму

Налоговая служба с 13 июня утвердит новые формы налоговой декларации и расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. По словам юриста Александра Орлова, это решение связано с изменениями законодательства в области регулирования налога на имущество организаций.

Благодаря новой форме компании, имеющие на праве собственности доли в деловых центрах и торговых помещениях, смогут предоставлять в налоговую службу актуальную информацию о доходах, скидках и льготах. По мнению Орлова, это является плюсом. Фактически изменится только форма отчетности, а на деятельности организаций изменения не отразятся.