Евросоюз подсел на российские семечки

Российские производители подсолнечных семечек до рекордного уровня нарастили экспорт в страны Евросоюза. Только за прошлый год их поставки превысили показатели за последние десять лет.

Лишь за один год экспорт семечек в страны ЕС вырос в три раза. В число крупнейших покупателей вошли Нидерланды, Франция, Италия, Испания и Швеция.

По итогам 2016 года поставки этого продукта в страны Евросоюза составили 86,5 тысяч тонн на сумму 42,5 миллиона евро. В 2015 году экспорт составил всего 24,5 тысяч тонн на 13,7 миллионов евро. Показатель 2016 года стал рекордным за последние десять лет, сообщает газета "Известия".

Помимо стран Евросоюза в прошлом году по сравнению с 2015 годом вчетверо нарастила импорт российских семечек Турция, став их крупнейшим потребителем. Поставки продукта в страну составили до 81 тысяч тонн. И этот показатель в этом году продолжает расти.

Причину роста поставок российских семечек объяснила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП) Екатерина Нестерова. Она считает, что тенденция объяснима снижением ставки экспортной таможенной пошлины.

При этом эксперт отметила, что в целом тенденция по росту поставок семян подсолнечника на внешние рынки оказывает негативное влияние на внутренний рынок. "Наши производства недозагружены на 30–50%, при этом мы наращиваем поставки за рубеж, – говорит Нестерова.

В свою очередь исполнительный директор "Масложирового союза" Юрий Морозов считает, что рост экспорта российских семечек является вынужденной мерой российских растениеводов. "Возможность наращивать экспорт российских семян расширяет объемы сбыта и, в свою очередь, добавляет стабильности для растениеводов", – отметил специалист. Кроме того, он считает необходимым и развивать собственное производство семенного посадочного материала, что важно и для импортозамещения, и для уменьшения затрат, и для повышения урожайности.