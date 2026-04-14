Если спать именно так – выспитесь лучше: секрет бодрого утра без лишних затрат

Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатсяМедицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый годПроклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под УльяновскомИзвестная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда

15:05Если спать именно так – выспитесь лучше: секрет бодрого утра без лишних затрат 13:51Банк ДОМ.РФ фиксирует улучшение качества риск-метрик застройщиков 13:13Деньги потекут рекой: ясновидящая назвала идеальную работу для каждого знака зодиака 11:53Уже известна точная дата возвращения Пугачевой на родину: Информация из первых уст 10:14Назван лучший сухой корм для стерилизованных кошек: более 4000 людей сделали свой выбор 09:09Молись и кайся: как 14 апреля исправить главные ошибки жизни 22:19Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками 19:07Ночной триллер на тарелке: ученые назвали продукт, вызывающий жуткие кошмары 17:04Слезы в зале суда: Артем Чекалин получил 7 лет, пока Лерчек борется со страшным недугом 16:01Квартиры по цене самолета: москвичи массово отказываются от покупки жилья в новостройках 15:24В короткой юбке и в приятной компании: 76-летняя Пугачева ошарашила фанатов свежим фото из эмиграции 14:09"Я все еще ложусь в постель со своим мужем": Симоньян раскрыла шокирующую волю Кеосаяна 13:59Забудьте про Москву: назван город России, где на обычной квартире можно сказочно разбогатеть 12:28На дне: пьяная Бритни Спирс загремела в клинику сразу после ареста 10:49Вылитая Кристина: повзрослевшая дочь Галкина* произвела фурор на Таймс-сквер 09:44Не вздумайте выбрасывать: 3 хитрости, как превратить пасхальные яйца в деликатес 00:27День Ипатия Чудотворца: как 13 апреля смыть все болезни 18:28Врачи назвали копеечные способы перезагрузиться за пять минут 17:23Прорыв к звездам: Алексей Лихачев поделился новостями об успешных испытаниях плазменного двигателя "Росатома" 16:32Судьба перепишется набело: экстрасенс назвала знаки, чья жизнь пойдет под откос в 2026 году 10:17Секретный шифр и письмо в никуда: чего мы не знали о подвиге Гагарина 06:12Судьба сделает крутой поворот: как на Пасху 12 апреля притянуть в дом горы золота и вечное счастье 18:05Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге 15:56Крушит все вокруг: как проклятие Марса превращает обычных водителей в дорожных монстров 12:43Страшная правда Василия Шукшина: что на самом деле остается от человека, когда уходит молодость 05:49Загадка страстной субботы: как провести день перед Пасхой, чтобы не прогнать удачу и достаток из дома 18:33Названа главная ошибка, которую миллионы россиян совершают на Пасху 17:11Праздник отменили: в Москве больше не хотят слышать об Алле Пугачевой 16:06"Я постоянно извиняюсь": Долина сделала шокирующее признание после личной трагедии 15:02Хватит выбрасывать деньги в мусор: как оживить укроп и спасти петрушку за копейки 12:57"Самое страшное, что некоторые люди верят в этот спектакль": почему болезнь Лерчек назвали постановкой для суда 11:05"Я в этот дом вкладывала свои деньги": почему Маша Распутина на самом деле осталась у разбитого корыта 09:28"Я думал, мир рушится": кумира миллионов из нашего детства похоронили заживо 00:19Смертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля 20:50В Электростали в 2026 году модернизируют 12,5 км теплосетей и запустят пять новых котельных 18:26Цифровой апокалипсис: почему смартфоны россиян начали массово сходить с ума 16:42"Приняла правильное решение": Лерчек решилась на отчаянный шаг в борьбе со смертельным недугом 15:13"Надо пешочком ходить": Прохор Шаляпин сорвался на полных женщин 14:58"Озон Фармацевтика" заняла первое место в рейтинге лучших фармпроизводителей России 13:10Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга 13:09Хватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь 12:07Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты 11:48Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию 11:40Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников 11:15Брошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола 09:27Стыд и срам в Чистый четверг: голый Зверев перепугал фанатов непристойным предложением 00:16Нищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 18:02Секрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда 16:16Пугачева избавляется от последнего имущества в Москве: цена поражает 14:39Золотой дождь из ниоткуда: названы пять знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют весной 2026 года
Если спать именно так – выспитесь лучше: секрет бодрого утра без лишних затрат

Оказывается, есть простой способ проснуться отдохнувшим.

Многие из нас годами ищут причину вечной усталости. Мы меняем матрасы, пьем успокаивающие чаи и покупаем умные часы, чтобы отследить фазы сна. Но решение часто лежит на поверхности, а точнее — в шкафу с домашней одеждой. Мало кто знает, что именно любимая мягкая пижама может мешать вам чувствовать себя отдохнувшим. Ученые и сомнологи в один голос советуют пересмотреть свои привычки и отказаться от одежды на время ночного отдыха.

Секрет кроется в особенностях нашей физиологии. Чтобы по-настоящему выспаться и восстановить силы, телу нужно обеспечить максимально свободную отдачу лишнего тепла. Это обязательное условие для того, чтобы мозг смог запустить глубокие стадии сна. Если между вашей кожей и одеялом есть лишний слой ткани, естественное охлаждение тормозится. Тепло задерживается, создавая под одеялом своего рода эффект парника. В итоге сон становится поверхностным, вы часто ворочаетесь и просыпаетесь среди ночи, даже не понимая почему.

Из-за перегрева утром появляется то самое ощущение разбитости, которое не лечится даже крепким кофе. Вам кажется, что часов сна хватило, но организм всю ночь работал на износ, пытаясь охладиться. Без одежды телу отдавать лишнее тепло гораздо проще. Переход к засыпанию в таком случае проходит быстрее, а сам отдых становится более качественным. Меньше слоев — легче охлаждение и глубже сон. Это правило работает безотказно для любого человека.

Есть и еще один хитрый прием, который помогает быстро "выключить" мозг. Он кажется противоположным, но работает на тот же принцип охлаждения. Перед тем как лечь в кровать, наденьте на 10–20 минут теплые носки. Когда стопы хорошо согреются, сосуды расширятся. А теперь самое важное: снимите их прямо перед сном. Секрет в том, что после такого искусственного разогрева общее охлаждение организма происходит в разы активнее. Это дает телу мощный сигнал, что пора засыпать.

Помимо крепкого сна, отсутствие одежды полезно для кожи. Без маек и шорт кожа дышит, а кровообращение не нарушается тугими резинками или грубыми швами. Вы не просыпаетесь от того, что футболка перекрутилась или штанина задралась. Свобода движений под одеялом делает отдых по-настоящему восстанавливающим. Это, пожалуй, самый простой и бесплатный способ сохранить свежий вид и здоровье сосудов.

Для хорошего сна важны и другие простые вещи. В спальне должно быть прохладно — идеальная температура составляет около 18–20 градусов. Обязательно проветривайте комнату перед сном, даже если на улице мороз. Сочетание свежего воздуха и отсутствия одежды творит чудеса. Попробуйте провести так хотя бы неделю ради эксперимента. Вы быстро заметите, что засыпать стало легче, а утренняя тяжесть в голове исчезла. Наше тело само знает, как отдыхать правильно, нужно просто перестать ему мешать лишними вещами.

14 апреля 2026, 15:05
Хватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь

Деньги потекут рекой: ясновидящая назвала идеальную работу для каждого знака зодиака

Деньги потекут рекой: ясновидящая назвала идеальную работу для каждого знака зодиака
Многие годами занимаются не своим делом, даже не подозревая, что их истинное призвание давно предначертано звездами. Часто мы выбираем профессию по совету родителей или просто идем туда, где больше платят.

Уже известна точная дата возвращения Пугачевой на родину: Информация из первых уст

Уже известна точная дата возвращения Пугачевой на родину: Информация из первых уст
Алла Пугачева планирует вернуться в Москву, чтобы окончательно разобраться со своей элитной недвижимостью. Слухи о том, что Примадонна навсегда покинула Россию, снова оказались под вопросом.

Назван лучший сухой корм для стерилизованных кошек: более 4000 людей сделали свой выбор

Назван лучший сухой корм для стерилизованных кошек: более 4000 людей сделали свой выбор
Стерилизованные кошки требуют особого меню, и теперь мы точно знаем, какие бренды заслужили доверие реальных покупателей. Подобрать правильный рацион для домашнего любимца — задача не из легких.

Молись и кайся: как 14 апреля исправить главные ошибки жизни

Молись и кайся: как 14 апреля исправить главные ошибки жизни
Считается, что именно в этот день искренняя молитва и правильные действия могут полностью обнулить прошлые грехи и привлечь удачу. 14 апреля в народном календаре — дата особенная.

Ночной триллер на тарелке: ученые назвали продукт, вызывающий жуткие кошмары

Ночной триллер на тарелке: ученые назвали продукт, вызывающий жуткие кошмары
Будьте осторожны с тем, что едите поздним вечером. Любители плотно перекусить на ночь глядя оказались в большой опасности.

13/04ПндДень Ипатия Чудотворца: как 13 апреля смыть все болезни 12/04ВскСудьба перепишется набело: экстрасенс назвала знаки, чья жизнь пойдет под откос в 2026 году 13/04ПндВылитая Кристина: повзрослевшая дочь Галкина* произвела фурор на Таймс-сквер 13/04ПндВ короткой юбке и в приятной компании: 76-летняя Пугачева ошарашила фанатов свежим фото из эмиграции 12/04ВскПрорыв к звездам: Алексей Лихачев поделился новостями об успешных испытаниях плазменного двигателя "Росатома" 13/04Пнд"Я все еще ложусь в постель со своим мужем": Симоньян раскрыла шокирующую волю Кеосаяна