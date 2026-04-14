Назван лучший сухой корм для стерилизованных кошек: более 4000 людей сделали свой выбор

Подобрать правильный рацион для домашнего любимца — задача не из легких. После стерилизации у кошек меняется обмен веществ, они становятся менее активными и быстрее набирают лишний вес. В магазинах сотни красивых пачек, и каждая обещает здоровье и долголетие. Но как понять, что на самом деле лежит внутри? Чтобы помочь владельцам сделать осознанный выбор, портал Клео.ру провел масштабное голосование. В опросе приняли участие более 4 тысяч человек. Это не мнение проплаченных экспертов, а реальный опыт обычных людей, которые каждый день кормят своих питомцев. По результатам голосования определилась тройка абсолютных лидеров.

1 место — Purina Pro Plan: выбор большинства

Этот бренд набрал 1019 голосов и стал победителем рейтинга. Владельцы кошек ценят его за сбалансированный состав и высокое качество белка. В корме есть все необходимые витамины и минералы, чтобы организм кошки работал как часы. Питомцы на этом питании остаются бодрыми, а их шерсть выглядит здоровой и блестящей. Многие отметили, что это оптимальный вариант по соотношению цены и качества, который можно найти практически в любом магазине.



2 место — Royal Canin Neutered Satiety Balance: контроль веса

Вторую строчку занял Royal Canin, набрав 918 голосов. Эту линейку часто выбирают для котов, которые постоянно просят еду. Специальная формула с разным типом клетчатки дает животному чувство сытости надолго. Это помогает контролировать аппетит и не давать кошке толстеть, что особенно важно после операции. Владельцы отмечают, что с этим кормом питомцы ведут себя спокойнее и не выпрашивают лишние порции.



3 место — Grandorf: для самых чувствительных

За этот корм проголосовали 613 человек. Это продукт класса холистик, который содержит живые пробиотики и не имеет в составе лишних зерновых культур. Он считается гипоаллергенным и идеально подходит для кошек с чувствительным пищеварением. Хозяева выбирают его за максимально натуральный состав и отсутствие лишних добавок.



В списке номинантов были и другие достойные марки. Например, бренд Award набрал 489 голосов, а Mealfeel поддержали 314 человек. Также читатели активно голосовали за корма Ajo (264 голоса), Petvador (236 голосов), Craftia (144 голоса) и Farmina N&D (111 голосов). Такая широкая география предпочтений показывает, что рынок кормов огромен, но лидеры всегда остаются на виду.

Почему Клео.ру решили запустить этот рейтинг? Сегодня покупатель тонет в океане выбора. Каждый человек сталкивается с недоверием к отзывам на сайтах, которые часто бывают накручены. Стерилизованные кошки требуют особого меню, и теперь мы точно знаем, какие бренды заслужили доверие реальных покупателей. Рейтинг — это честная обратная связь от живых людей. Это помогает другим владельцам экономить время и не читать сотни противоречивых комментариев на форумах.

Клео.ру старается создать культуру осознанных покупок. Участники голосования отбираются по строгим критериям: узнаваемость на рынке, средняя стоимость и рекомендации экспертов в сфере ритейла. Это позволяет сравнивать продукты одной ценовой категории. Такие открытые рейтинги заставляют производителей работать лучше. Выбирайте для своих питомцев только проверенное питание и доверяйте народному опыту, ведь здоровье кошки начинается с ее миски.

Ранее россияне выбрали лучшее средство для мытья посуды и сыворотку для сияния кожи лица.

