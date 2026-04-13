Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить меры пожарной безопасности в лесах в преддверии майских праздников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность.Большая работа, в том числе при поддержке Президента, была проделана в части обводнения торфяных участков», — сказал Воробьев на совещании с руководством области и главами округов.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников поблагодарил губернатора Подмосковья за внимание к вопросам лесных пожаров.

«Хотел бы выразить благодарность вам, Андрей Юрьевич, всей команде за личное участие в вопросах, касающихся лесных пожаров. Регион активно участвует в федеральном проекте «Сохранение лесов». Это, конечно, усиливает и противопожарную систему, и всю систему лесного хозяйства Московской области», — отметил Советников.

В Подмосковье развернута четырехуровневая система мониторинга: наземное патрулирование, видеомониторинг (147 камер охватывают 100% лесов), авиапатрулирование и космический мониторинг. Шесть новых камер установили в Егорьевске, Раменском, Пушкинском, Серпухове и Орехово-Зуевском округе.

В прошлом году общая площадь лесных пожаров в Московской области составила менее 89 га – лучший показатель за пять лет, среднее время реагирования – 48 минут. Видеомониторинг обеспечивает 41% обнаружений, система 112 – 37%, наземное патрулирование – 17%, авиапатрулирование – 5%.

В парке Комлесхоза 439 единиц техники, 65% обновлено за пять лет. Всего к тушению привлекаются более 1,1 тыс. единиц техники и около 3,5 тыс. человек. В регионе действуют 28 лесопожарных станций.

С 20 апреля в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. В рамках профилактики обустроят почти 5,7 тыс. км минерализованных полос, отремонтируют 285 км лесных дорог, установят и отремонтируют 569 шлагбаумов и благоустроят почти 900 мест отдыха.