Ночной триллер на тарелке: ученые назвали продукт, вызывающий жуткие кошмары

Будьте осторожны с тем, что едите поздним вечером.

Любители плотно перекусить на ночь глядя оказались в большой опасности. Новое исследование показало, что привычка доедать остатки сырной тарелки перед телевизором может довести до нервного истощения. Оказалось, что привычный деликатес напрямую влияет на то, что мы видим после того, как закрываем глаза. И новости здесь совсем не утешительные для тех, кто не представляет свою жизнь без молочных продуктов.

В ходе масштабного эксперимента ученые следили за состоянием сотен добровольцев. Выяснилось, что сыр перед сном повышает риск кошмаров. Исследователи составили настоящий рейтинг опасности разных сортов. Оказалось, что мягкие и ароматные закуски — самые коварные для психики. Например, бри оказался настоящим Хичкоком среди сыров.

Именно этот вид сыра, съеденный на ночь, увеличил вероятность кошмаров у участников эксперимента на 68%. Но и другие популярные виды не дают мозгу расслабиться. Стилтон не сильно ему уступил — 63%. Чеддер показал результат в 56%, а моцарелла — 40%. Ученые вывели закономерность: чем более выдержанный сыр — тем выше шанс ярких сновидений, от которых хочется проснуться в холодном поту.

В результате люди в среднем теряли около часа сна за ночь. Это критическая потеря для организма, который должен восстанавливаться после рабочего дня. Причина кроется в составе продукта: тирозин стимулирует мозг, заставляя его работать, когда нужно отдыхать. А триптофан усиливает фазу быстрого сна, где и формируются наши видения.

Мозг перегревается активностью, и вместо спокойного сна вы получаете насыщенный ночной кинематограф. Человек просыпается уставшим и разбитым, так и не успев набраться сил. И если вы дорожите своим спокойствием, лучше оставить любимые закуски на завтрак или обед.