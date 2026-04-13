Слезы в зале суда: Артем Чекалин получил 7 лет, пока Лерчек борется со страшным недугом

Артем Чекалин получил реальный срок и теперь на долгие годы разлучен с семьей, которая сейчас переживает худшие времена.



Артема Чекалина, бывшего мужа популярной блогерши Лерчек, приговорили к 7 годам колонии. Его признали виновным в незаконных валютных операциях на огромную сумму — более 250 миллионов рублей. Для многих этот срок стал неожиданно суровым, ведь еще недавно семья жила в роскоши и ни в чем себе не отказывала. Теперь вместо фитнес-туров и дорогих подарков в жизни Артема будут годы за решеткой.

Следствие доказало, что Чекалины выводили деньги от продажи своих марафонов на зарубежные счета. Они работали через иностранную компанию и подавали в органы контроля фальшивые документы. В бумагах искажали все: цели переводов, суммы и назначение платежей. Суд посчитал, что это серьезное преступление против государства. Сам Артем в суде пытался защищаться. Он частично признал вину, но просил переквалифицировать дело на более мягкую статью об уклонении от налогов. Судья к его просьбам не прислушался.

Перед оглашением Артем выглядел подавленным. Он признался, что ему невероятно больно уезжать из дома, когда его близкие находятся в беде. Его бывшая жена Валерия, известная как Лерчек, сейчас проходит через настоящий ад. Рассмотрение ее дела приостановили по очень серьезной причине — у многодетной матери нашли онкологическое заболевание.

Ситуация в семье сейчас критическая. Трое детей фактически остаются без защиты обоих родителей. Отец на долгие годы попал в колонию, а мать вынуждена тратить все силы на борьбу за жизнь. Артем не скрывал эмоций, говоря о том, что боится оставить детей с больной матерью.