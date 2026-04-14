Молись и кайся: как 14 апреля исправить главные ошибки жизни

Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатсяМедицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый годПроклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под УльяновскомИзвестная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда

11:53Названа точная дата возвращения Пугачевой на родину: Информация из первых уст 10:14Назван лучший сухой корм для стерилизованных кошек: более 4000 людей сделали свой выбор 09:09Молись и кайся: как 14 апреля исправить главные ошибки жизни 22:19Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками 19:07Ночной триллер на тарелке: ученые назвали продукт, вызывающий жуткие кошмары 17:04Слезы в зале суда: Артем Чекалин получил 7 лет, пока Лерчек борется со страшным недугом 15:24В короткой юбке и в приятной компании: 76-летняя Пугачева ошарашила фанатов свежим фото из эмиграции 14:09"Я все еще ложусь в постель со своим мужем": Симоньян раскрыла шокирующую волю Кеосаяна 12:28На дне: пьяная Бритни Спирс загремела в клинику сразу после ареста 10:49Вылитая Кристина: повзрослевшая дочь Галкина* произвела фурор на Таймс-сквер 09:44Не вздумайте выбрасывать: 3 хитрости, как превратить пасхальные яйца в деликатес 00:27День Ипатия Чудотворца: как 13 апреля смыть все болезни 18:28Врачи назвали копеечные способы перезагрузиться за пять минут 17:23Прорыв к звездам: Алексей Лихачев поделился новостями об успешных испытаниях плазменного двигателя "Росатома" 16:32Судьба перепишется набело: экстрасенс назвала знаки, чья жизнь пойдет под откос в 2026 году 10:17Секретный шифр и письмо в никуда: чего мы не знали о подвиге Гагарина 06:12Судьба сделает крутой поворот: как на Пасху 12 апреля притянуть в дом горы золота и вечное счастье 18:05Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге 15:56Крушит все вокруг: как проклятие Марса превращает обычных водителей в дорожных монстров 12:43Страшная правда Василия Шукшина: что на самом деле остается от человека, когда уходит молодость 05:49Загадка страстной субботы: как провести день перед Пасхой, чтобы не прогнать удачу и достаток из дома 18:33Названа главная ошибка, которую миллионы россиян совершают на Пасху 17:11Праздник отменили: в Москве больше не хотят слышать об Алле Пугачевой 16:06"Я постоянно извиняюсь": Долина сделала шокирующее признание после личной трагедии 15:02Хватит выбрасывать деньги в мусор: как оживить укроп и спасти петрушку за копейки 12:57"Самое страшное, что некоторые люди верят в этот спектакль": почему болезнь Лерчек назвали постановкой для суда 11:05"Я в этот дом вкладывала свои деньги": почему Маша Распутина на самом деле осталась у разбитого корыта 09:28"Я думал, мир рушится": кумира миллионов из нашего детства похоронили заживо 00:19Смертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля 20:50В Электростали в 2026 году модернизируют 12,5 км теплосетей и запустят пять новых котельных 18:26Цифровой апокалипсис: почему смартфоны россиян начали массово сходить с ума 16:42"Приняла правильное решение": Лерчек решилась на отчаянный шаг в борьбе со смертельным недугом 15:13"Надо пешочком ходить": Прохор Шаляпин сорвался на полных женщин 14:58"Озон Фармацевтика" заняла первое место в рейтинге лучших фармпроизводителей России 13:10Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга 13:09Хватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь 12:07Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты 11:48Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию 11:40Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников 11:15Брошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола 09:27Стыд и срам в Чистый четверг: голый Зверев перепугал фанатов непристойным предложением 00:16Нищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 18:02Секрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда 16:16Пугачева избавляется от последнего имущества в Москве: цена поражает 14:39Золотой дождь из ниоткуда: названы пять знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют весной 2026 года 12:57"Дибров побрезговал": Наталья Штурм жестко приложила дочь Даны Борисовой 10:55Омоложение на плаценте рожениц – вот на что Рената Литвинова тайно тратит миллионы в Москве 09:54Человечество на грани: названо количество людей, которое Земля сможет прокормить без катастрофы 00:32Тень Иуды над каждым домом: как один неосторожный жест в Великую среду 8 апреля лишит вас защиты и покоя на целый год 18:58Эта ошибка во время сна может привести к фатальным последствиям
Молись и кайся: как 14 апреля исправить главные ошибки жизни

Считается, что именно в этот день искренняя молитва и правильные действия могут полностью обнулить прошлые грехи и привлечь удачу.

14 апреля в народном календаре — дата особенная. Ее называют днем Марьи Пустые щи, в честь святой Марьи Египетской. История этой женщины когда-то поразила весь мир: она вела очень вольный образ жизни, но потом ушла в пустыню на сорок лет, чтобы искупить вину. Для наших предков этот день стал символом того, что любой человек может измениться и исправить свое прошлое. Считается, что именно в этот день искренняя молитва и правильные действия могут полностью обнулить прошлые грехи и привлечь удачу. Главное — делать это без фальши.

В старину 14 апреля было принято соблюдать жесткую дисциплину. Название "Пустые щи" появилось не просто так. К середине апреля запасы продуктов в погребах подходили к концу. В кадушках оставалось мало капусты, поэтому суп варили жидким и без мяса. Это считалось своего рода постом, который помогал очистить не только тело, но и мысли. Люди верили, что через такое скромное питание можно заслужить прощение за старые ошибки. В этот день старались не ругаться и не вспоминать старые обиды.

Важной частью дня была уборка, но не простая, а защитная. Чтобы закрыть дом от негатива, хозяйки мыли входную дверь водой, в которую добавляли ложку меда. Верили, что сладкий аромат притянет в семью достаток, а липкая вода "склеит" отношения, чтобы супруги больше не ссорились. Чистота порога была обязательным условием для тех, кто хотел выгнать из жизни неудачи. Грязь в этот день считалась магнитом для нищеты, поэтому лениться было нельзя.

Кстати, именно сегодня просыпается домовой. После зимней спячки он часто бывает злым и начинает проказничать: прятать вещи или пугать скотину. Чтобы его утихомирить, за печкой оставляли хлеб и молоко. Но был и другой способ — домового старались запутать. Для этого 14 апреля полагалось обманывать и разыгрывать окружающих. Считалось, что если получится обвести вокруг пальца двенадцать человек, то никакие беды и злые духи не смогут причинить вреда до конца года.

Следили и за знаками природы. Если реки разливались широко, это предвещало много травы и хороший сенокос. А вот если лед тонул в воде, год обещал быть тяжелым. Ясные звезды ночью сулили богатый урожай зерна. Люди верили, что 14 апреля — это момент тишины перед настоящей весной, когда можно честно признаться себе в своих промахах и начать все с чистого листа. Ведь если Марья Египетская смогла изменить свою судьбу, то и обычному человеку это под силу. Достаточно просто помыть порог, задобрить близких добрым словом и искренне попросить прощения у тех, кого обидел. Тогда и пустые щи будут в радость, а жизнь пойдет на лад.

14 апреля 2026, 09:09
Фото: freepik.com
День Ипатия Чудотворца: как 13 апреля смыть все болезни

Названа точная дата возвращения Пугачевой на родину: Информация из первых уст

Алла Пугачева планирует вернуться в Москву, чтобы окончательно разобраться со своей элитной недвижимостью. Слухи о том, что Примадонна навсегда покинула Россию, снова оказались под вопросом.

Назван лучший сухой корм для стерилизованных кошек: более 4000 людей сделали свой выбор

Стерилизованные кошки требуют особого меню, и теперь мы точно знаем, какие бренды заслужили доверие реальных покупателей. Подобрать правильный рацион для домашнего любимца — задача не из легких.

Ночной триллер на тарелке: ученые назвали продукт, вызывающий жуткие кошмары

Будьте осторожны с тем, что едите поздним вечером. Любители плотно перекусить на ночь глядя оказались в большой опасности.

Слезы в зале суда: Артем Чекалин получил 7 лет, пока Лерчек борется со страшным недугом

Артем Чекалин получил реальный срок и теперь на долгие годы разлучен с семьей, которая сейчас переживает худшие времена. Артема Чекалина, бывшего мужа популярной блогерши Лерчек, приговорили к 7 годам колонии.

В короткой юбке и в приятной компании: 76-летняя Пугачева ошарашила фанатов свежим фото из эмиграции

Алла Пугачева показала поклонникам свой новый яркий образ в короткой юбке. Алла Пугачева уже пятый год живет вдали от родины, но каждый ее снимок в соцсетях до сих пор вызывает настоящий шторм.

13/04ПндДень Ипатия Чудотворца: как 13 апреля смыть все болезни 12/04ВскСудьба перепишется набело: экстрасенс назвала знаки, чья жизнь пойдет под откос в 2026 году 13/04ПндВылитая Кристина: повзрослевшая дочь Галкина* произвела фурор на Таймс-сквер 12/04ВскПрорыв к звездам: Алексей Лихачев поделился новостями об успешных испытаниях плазменного двигателя "Росатома" 13/04ПндВ короткой юбке и в приятной компании: 76-летняя Пугачева ошарашила фанатов свежим фото из эмиграции 13/04Пнд"Я все еще ложусь в постель со своим мужем": Симоньян раскрыла шокирующую волю Кеосаяна