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Экономика

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Судебные госпошлины, выигрыши в лотерею, перевод денег за границу и многое другое. Dni.Ru выяснили, какие изменения в законодательстве ожидают россиян в последнем весеннем месяце.
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Счастливчик, поделись с государством

В большинстве случаев подоходный налог за нас платит работодатель. Однако есть и исключение. К примеру, самим заполнять все необходимые документы и нести их в налоговую нужно тем, кто получил доход от продажи имущества, находившегося в собственности не более трех лет, от сдачи квартир, комнат, а также другого имущества в аренду.

Кроме того, самостоятельно отчитываются перед государством за доходы от предпринимательской деятельности, а также от выигрыша в лотерею. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Это правило не касается тех, кто планирует получить налоговый вычет по НДФЛ. Установленный срок подачи декларации – 2 мая 2017 года – на них не распространяется. Данная категория граждан может сделать это в любое время.

Изменения госпошлин

С 4 мая меняются пошлины за обращение в судебные органы. Поправки внесены в закон от 3 апреля 2017 года № 57-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.21 и 333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". В момент подачи кассационной жалобы на решение суда платить придется лишь половину госпошлины, которая подлежит уплаты при подаче искового заявления неимущественного характера.

Вся же сумма должна быть уплачена теми, кто подает надзорную жалобу. Сейчас сумма госпошлина при подаче искового заявления составляет 300 рублей для физических лиц и шесть тысяч для юридических.

Фото: GLOBAL LOOK press

Денежные переводы за границу станут труднее

С пятого мая усложняется процедура перевода денежных средств за рубеж. Соответствующие меры предусмотрены Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 59-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О национальной платежной системе".

Впрочем, сложности возникнут лишь в том случае, если другое государство введет какие-либо ограничительные меры в отношении российских платежных систем. На такие меры Россия пошла после того, как Украина пошла на блокировку работы российских платежных систем на своей территории.

Упаковки будут информативнее

С 21 мая будут повышены требования к упаковкам продуктов питания. Прежде всего, пристальное внимание будет уделено упаковкам детского питания. Соответствующие изменения уже внесены в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки".

Производители будут обязаны писать на упаковке информацию о материале, из которого она сделана. Однако те товары, которые произведены по старым правилам до вступления изменений в силу, не станут изыматься из продажи. Их можно будет приобрести до окончания срока годности.

Реестр для дачников

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

До конца мая все дачные, огороднические и садоводческие товарищества обязаны создать реестры своих участников. От этого будет зависеть законность решений общих собраний указанных организаций, в том числе и по размеру денежных взносов. На мероприятиях должен быть обеспечен кворум, который составляет 50% плюс один человек от списка в реестре.

Автор: Иван Поляков1 мая 2017, 10:00

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